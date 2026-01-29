醫師加班費免稅有譜 衛福部拚春節前發函財政部

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）為增加第一線醫師留任意願，衛福部研擬「醫師加班費免稅」。衛福部長石崇良今天鬆口正規劃免稅制度計算，包括加班時數上限、工時認定與時薪算法，力拚農曆春節前發函財政部。

因醫院醫師工作性質特殊，可能需要緊急照會住院個案或執行長時間手術，工時非常長，但醫師常態時間以外執業所得，也就是加班費是用一般稅收計算，不適用減免所得稅。衛生福利部去年上半年起攜手財政部，研議修改醫院醫師所得稅制。

石崇良今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告並備詢。

多位立法委員關心醫師加班費免稅議題，石崇良答詢指出，醫師加班費免稅牽涉「加班」與「值班」定義差異，須先釐清正常工時與輪班制的區別，才能建立適用標準。衛福部已與財政部及人事單位多次討論，初步共識已接近完成，預計下月再開會確認細節，力拚在農曆年前提出具體規劃。

會後石崇良接受媒體聯訪補充說明，在制度設計上，第一步是界定「正常工時」與「加班工時」，並設定免稅的加班時數上限；第二步是定義「加班工時」，因為醫師工作型態差異大，將區分「常態性上班」與「輪班制」兩類型，加班時數的認定方式將分別設計。

至於時薪如何計算，石崇良說，將以「經常性總收入」除以「總工時」推算時薪，不納入年終獎金等非經常性收入，再依加班時數計算免稅額，但不得超過設定的時數上限；例如實際加班90小時，免稅仍以80小時為限。

外界關注是否能在今年報稅時適用，石崇良坦言，關鍵在於醫院是否具備完整的工時與薪資紀錄，若醫院已有打卡與工時資料，且符合規範，可能今年就能適用；若缺乏工時紀錄，難以計算加班時數，則可能延至明年實施。

他強調，相關規範仍待與財政部確認，衛福部將以目的事業主管機關角色提出建議，預計農曆年前正式發函財政部，讓醫院與醫師清楚了解制度的「遊戲規則」，為後續執行鋪路。（編輯：吳素柔）1150129