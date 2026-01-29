醫師加班費免稅衛福部下月拍板 醫界：減稅有助醫師回流

醫院醫事人力逐漸流失，為增加第一線醫師留任意願，衛福部研擬「醫師加班費免稅」，衛福部長石崇良表示，下個月（2月）會議就會拍板，力拚過年前發函財政部。台灣醫務管理學會表示力挺，認為此舉有助醫院留才，穩固國內逐漸崩壞的急重症醫療防線，確保民眾就醫權利。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，目前主治醫師雖未全面納入《勞基法》，但其高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異。依照現行規範，勞工每月享有46小時免稅加班額度，而醫師在正常工時之外，為了病患安危，頻繁於夜間、週末及國定假日出勤值班。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁。（本報資料照）

洪子仁表示，給予主治醫師加班費及值班費免稅待遇，並非特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」。這不僅是對醫師額外付出勞力的尊重，也補足長期以來在稅務制度缺口。

台灣醫務管理學會提出三大訴求：落實勞務對等，醫師於夜間及例假日之值班工作，具備高度專業與生理負荷。參考勞基法對加班費免稅之精神，應給予合理之稅務減免，以符合租稅公平原則。

第二，強化留任誘因，醫院主治醫師是急診、加護病房、重症外科及婦兒科等核心醫療的守護者。透過稅制調整，能實質提升主治醫師留任第一線的意願，防止人才因過勞與稅負負擔而流失。

最後，穩固醫院急難重救命體系，提供友善的執業環境，是維持台灣醫療體系韌性的關鍵。讓醫師能心無旁鶩投入救治，不僅是醫師的期待，更是全體國民生命安全的重要保障。

台灣醫務管理學會表示，推動醫師加班費免稅，是政府對醫界長期高壓工作的實質肯定。醫界期盼政府能加快行政作業流程，於農曆年前順利拍板，讓這項兼具公平性與留才實益的政策儘速上路，讓守護病患、救拔生命的醫師們，能感受到制度上的支持與溫暖。

