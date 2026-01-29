醫師加班費免稅醫界力挺 石崇良：拚今年報稅適用

為改善醫療人力流失並提高留職意願，衛福部積極推動「醫院主治醫師加班費免稅」政策。衛福部部長石崇良今（29）日於立法院表示，目前已與財政部賦稅署、行政院人事行政總處取得共識，預計於2月召開最後一次會議拍板具體細節，力拚在農曆過年前正式發函財政部。若進度順利，基層醫師最快在今年5月報稅時，即可適用這項減稅措施。

重症醫師爆發離職潮 立委促政府給醫護「小紅包」

立法院社福衛環委員會今日針對春節及連假期間的急重症醫療人力調度進行專題報告。立法委員蘇清泉於質詢時指出，醫師薪資已近15年未調整，導致醫療體系人才大量流失，許多急重症專科醫師紛紛轉往基層診所執業。他以林口長庚醫院為例，近期就有三位肝膽外科醫師離職開診所，顯示醫學中心人力缺口已嚴重影響醫療韌性。

立法委員廖偉翔則說，醫界長期處於「血汗工作」環境，政府應加速落實加班費免稅，作為給予第一線醫護人員的實質鼓勵。

定義「加班」與「值班」差異 衛福部下月拍板認定準則

針對政策執行進度，石崇良表示，由於醫院主治醫師目前尚未納入《勞基法》，且其執業型態包含「加班」與「值班」等不同模式，亦有正常工時與輪班制度的區別。為了確保租稅公平且精準對接實務，衛福部需先與財政部完成法律定義的釐清。

石崇良指出，預計下個月會再次開會確定認定的比例與時數標準，隨後將於2月底前發函給財政部，有關免稅事宜相信很快會有好消息，並朝向今年報稅季即適用的目標努力。

比照警消減稅模式 解決醫師勞務所得稅賦負擔

健保署於去年6月起即著手研議相關草案，規畫免稅對象將不分科別。由於主治醫師需因應病患突發狀況或醫院任務，頻繁於夜間、週末及休息日出勤，執勤時數遠超一般勞工。目前的草案方向擬比照國內警察與消防人員的加班減稅模式，只要醫師加班時數超過一定比例，其領取的加班費即可享有免稅優惠。此舉旨在彌補主治醫師在不適用《勞基法》情況下，缺乏每月46小時免稅加班額度的法律缺口。

醫界力挺盼穩固醫療人力

針對此項政策進度，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁相當支持，他表示，主治醫師的高壓工作本質與一般勞工無異，給予加班費及值班費免稅待遇並非給予特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」。

洪子仁說，這項政策具備三大關鍵意義：首先是落實勞務對等，符合租稅公平原則；其次是提供實質誘因，防止急加護病房與婦兒科等核心人才因過勞與稅負負擔流失；最後則是穩固台灣醫療體系的韌性，讓醫師能心無旁鶩地守護民眾生命安全。醫界期盼政府能加快行政作業，讓這項溫暖的制度在農曆年前塵埃落定。