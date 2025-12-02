「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。

陳亮妤上午出席健保署「癌症治療數位治理觀摩會」，接受媒體聯訪時，證實醫師加醫班免稅最新進度。

廣告 廣告

陳亮妤表示，在這個部分謝謝跨黨派的委員都非常支持，衛福部跟醫師公會全聯會、還有跨黨派委員，以及財政部都進行非常多的溝通，目前相關的草案已經送到衛福部，後續將報行政院，行政院同意之後，衛福部這邊就會進行公告。

陳亮妤說，目前預計比照警消人員，針對醫師超過一定比例的加班時數，進行減稅，在國際的評比上，日本是這樣做，在國內的話，另外一個職類警消也是這樣做，所以我們也希望能夠有機會為國內的急重難罕的醫師人員爭取。

陳亮妤指出，未來是以加班時數來計算，不會依照科別有不同，我們希望年底之前上路，明年報稅就可以適用。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥！ 食藥署扣下2萬公斤

春水堂爆工業清潔水泡茶 醫揭危險性「一分鐘就恐重傷」

【文章轉載請註明出處】