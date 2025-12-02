醫師加班費免稅 衛福部拚明年報稅季上路

面對國內急診壅塞、醫護人力流失嚴重的困境，衛福部為改善醫師待遇、留住急重難罕科別人才，日前拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，草案目前已獲得醫界、跨黨派立法委員的高度共識及支持，目前相關草案已送進衛福部，正朝向今年年底上路、明年報稅即可適用的目標邁進。

醫師加班費減稅 比照警消人員

陳亮妤上午出席健保署「癌症治療數位治理觀摩會」時接受媒體聯訪時表示，衛福部已與醫師公會全聯會、跨黨派委員以及財政部進行非常多的溝通，目前相關草案已送達衛福部，後續將提報行政院審議，一旦行政院同意，衛福部將立即公告。

陳亮妤指出，這項政策的規劃方向，預計比照警消人員的模式進行減稅，也就是針對醫師超過一定比例的加班時數，進行執行業務所得的減稅。這項做法在國際上有日本作為參考案例，國內也有警消人員適用類似制度，因此希望能夠為國內急重難罕科別的醫師爭取更實質的待遇保障。

免稅以「加班時數」計算 盼年底前公告適用

陳亮妤說明，未來該政策將以加班時數來計算減稅額度，並不會依照科別有不同的待遇。這項措施是為了回應外界認為醫院醫師加班費無法減免所得稅，導致人才紛紛轉往開業醫師的流失問題。

衛福部期待這項政策能夠順利推動。陳亮妤說，目標是年底之前上路，讓廣大醫師能夠在明年報稅時即可適用相關減稅優惠，以具體行動表達對急重難罕科別醫事人員的肯定與支持。衛福部長石崇良日前也曾對外表示，除了加班費減稅外，衛福部亦規劃修訂《特管辦法》，保障醫事人員薪資，例如新進醫護起薪將以最低工資倍數來規範。