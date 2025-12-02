醫師加班費可減稅！衛福部擬修法 力拚115年報稅適用

衛福部擬修訂《健保特約管理辦法》，針對醫院醫師加班費減稅，力拼今年底上路，民國115年報稅適用。（示意圖／Pexels）

為改善醫療勞動環境，衛福部擬修訂《健保特約管理辦法》，其中一大重點是針對醫院醫師加班費減稅。健保署長陳亮妤今天（2）證實，已和醫界達成共識，將比照警消，加班時數超過一定比例的加班費減稅，力拚今年底上路、民國115年報稅適用。

衛福部今年上半年起攜手財政部研議加班費免稅。衛福部健保署長陳亮妤今天出席「癌症治療數位治理觀摩會」受訪證實，健保署和醫師公會全聯會、跨黨派立委及財政部進行非常多溝通，感謝跨黨派委員都非常支持，相關草案已經送到衛福部，預計以醫師加班時數超過一定比例，給予減稅。

陳亮妤指出，國際上如日本是這樣做，國內則是警消職類是這樣做，所以希望有機會為國內的急重難罕的醫事人員爭取。草案將報行政院同意後，由衛福部公告，希望今年底前上路，明年報稅適用。

醫師職業工會理事長陳亮甫表示，基於受僱醫師的立場表達支持與期待，或許不必然立刻有效，但如果真的成真，也是對辛勞付出的醫師一種肯定。但工會提醒，未來如果要計算加班費，則需界定醫師工時，屆時希望醫院在工作時間認定上不拘泥於傳統打卡，減少醫師的行政負擔。

另外陳亮甫也提醒，衛福部推動政策需小心醫院藉此變相減薪，例如調整薪資結構讓醫師稅後所得維持，但實際上是減少醫院支出，這就與政策目標背道而馳。

