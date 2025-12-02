醫師加班費所得將免稅 最快明年報稅適用
國內護理人力流失，急診醫師也爆發離職潮，為了留住醫院醫師，健保署2日證實，已獲得財政部及朝野立委支持，未來醫師的加班費所得可以免稅，相關草案已送衛福部。
健保署長陳亮妤說明，「我們預計是以這個醫師的加班時數，超過一定的比例，比照警察人員的加班，超過一定比例的那個加班時數，希望能夠來做減稅的動作。」
健保署表示，醫院醫師可能需緊急照會住院個案，或臨時有較複雜手術，開刀時間長達數小時，工時相當長。
醫師公會全聯會則表示，日前跟衛福部討論達成共識方案，針對主治醫師正常工時以外執行的醫療業務，例如開刀、巡房、看診等，都屬於加班費，應予以免稅，而且每月加班時數不得超過80小時，每3個月總計工時不超過240小時，預估約有3萬名的醫院主治醫師受惠。
醫師公會全聯會理事長陳相國認為，「執行這些困難手術的醫師，他們每一刀健保的給付都是一樣的，健保並沒有額外的給付，所以我們希望說透過對這些急重難罕科醫師的稅負的優免，能夠增加這些醫師留在醫院的意願。」
台北市醫師職業工會理事長陳亮甫則說：「醫院會不會趁機反而是降薪，因為這個時候，就是對醫院來講，如果讓你的稅後的所得一樣的話，好像醫院就也不用付出那麼高的人事成本。」
醫師公會指出，目前住院醫師已納《勞基法》保障，有工時指引規範，但主治醫師因工作性質特殊且自主性高，尚未納入《勞基法》，為了留住人才並反映其勞動價值，因此爭取醫師加班費免稅，預估約可減免三分之一的賦稅。
健保署強調，草案後續還要報請行政院審議，經同意後就可上路，期盼今年底前完成，最快明年報稅就能適用。
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 114
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 8 小時前 ・ 268
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 44
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 7
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 143
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 3
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 11 小時前 ・ 4
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話