醫師加班費所得將免稅 最快明年報稅適用

國內護理人力流失，急診醫師也爆發離職潮，為了留住醫院醫師，健保署2日證實，已獲得財政部及朝野立委支持，未來醫師的加班費所得可以免稅，相關草案已送衛福部。

健保署長陳亮妤說明，「我們預計是以這個醫師的加班時數，超過一定的比例，比照警察人員的加班，超過一定比例的那個加班時數，希望能夠來做減稅的動作。」

健保署表示，醫院醫師可能需緊急照會住院個案，或臨時有較複雜手術，開刀時間長達數小時，工時相當長。

醫師公會全聯會則表示，日前跟衛福部討論達成共識方案，針對主治醫師正常工時以外執行的醫療業務，例如開刀、巡房、看診等，都屬於加班費，應予以免稅，而且每月加班時數不得超過80小時，每3個月總計工時不超過240小時，預估約有3萬名的醫院主治醫師受惠。

醫師公會全聯會理事長陳相國認為，「執行這些困難手術的醫師，他們每一刀健保的給付都是一樣的，健保並沒有額外的給付，所以我們希望說透過對這些急重難罕科醫師的稅負的優免，能夠增加這些醫師留在醫院的意願。」

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫則說：「醫院會不會趁機反而是降薪，因為這個時候，就是對醫院來講，如果讓你的稅後的所得一樣的話，好像醫院就也不用付出那麼高的人事成本。」

醫師公會指出，目前住院醫師已納《勞基法》保障，有工時指引規範，但主治醫師因工作性質特殊且自主性高，尚未納入《勞基法》，為了留住人才並反映其勞動價值，因此爭取醫師加班費免稅，預估約可減免三分之一的賦稅。

健保署強調，草案後續還要報請行政院審議，經同意後就可上路，期盼今年底前完成，最快明年報稅就能適用。