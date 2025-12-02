醫師加班費減稅 拚年底上路

健保署長陳亮妤說，醫師加班費減稅力拚114年底上路。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

醫護人力流失嚴重，衛福部規劃推動「醫師加班費減稅」，健保署署長陳亮妤2日指出，相關草案已獲醫界與跨黨派立委高度共識，也與財政部溝通多時，希望今年底前上路，明年報稅就可以適用。

陳亮妤指出，醫師工作性質特殊，臨時照會病人、長時間手術都是常態，但目前常態工時外的執業所得、也就是加班費，仍以一般稅制課稅，與實際勞動負擔不成比例，因此，醫院醫師加班費減稅提案已獲廣泛支持。衛福部與財政部已進行多次協商，並將相關草案送交衛福部審核。

廣告 廣告

在制度設計上，陳亮妤表示，未來將「比照警消人員」，當醫師的加班時數「超過一定比例，就針對超過的部分給予減稅」。相關規劃將以加班時數作為計算基準，不會因科別不同而有差異。

至於新進醫護起薪保障，陳亮妤也轉述，衛福部長石崇良已於1日主持跨司署會議，邀集健保署、醫事司與照護司等單位初步討論，相關政策仍待溝通取得共識，後續將儘快再與醫護界展開進一步研議。