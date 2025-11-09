醫師化身鋼鐵人！台大醫院打造元宇宙平台，讓新人每一刀都像資深老手一樣精準

想像一下，病人靜靜躺在手術台上，執刀醫師戴上延展實境（XR）眼鏡，眼前的世界瞬間「透視」開來;皮膚、肌肉、骨骼層層消失，體內的器官、神經與血管分布一覽無遺。隨著視角移動，醫師還能即時切換不同角度，預先規劃切口與路徑。這不是科幻電影，而是台大醫院外科手術室裡真實上演的場景。

AI技術正在改寫手術室的醫療樣貌。台大醫院外科部運用手術模擬平台「OpVerse」，讓外科醫師在正式開刀前，能先進入「虛擬人體」無限次練習。透過事前模擬、重複操作，手術的精準度與安全性大幅提升，也讓病人有更好的預後。

執行超過兩萬例肺部手術的台大醫院外科部主任陳晉興說：「每位外科醫師都有他的第1例手術，沒有人願意成為那位醫師的第1個病人。」他希望透過科技輔助，讓年輕醫師在第1次執刀時，也能像資深醫師一樣穩健而安全。

像開車一樣有「導航」的手術

陳晉興以「開車」比喻外科操作，有經驗的司機能安全抵達目的地，新手則可能在陌生路段迷路，如果手術能像開車一樣具備導航系統，事前看到路線、預測危險，遇到血管等高風險區域時能即時警示，就能大幅降低風險。

OpVerse結合AI與延展實境（XR）技術，讓外科醫師在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有一套「導航地圖」，指引刀口方向與入侵深度，提高手術的安全與效率。

病人的「數位分身」

「OpVerse能讓手術更安全，就像自動煞車系統保護行人一樣，」陳晉興解釋，團隊與台大資訊工程學者合作，運用電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）或超音波影像，將病人資料轉換成3D立體模型，再生成數位孿生（digital twin）。醫師戴上VR眼鏡後，就能在病人身上看到虛擬重疊影像，透視器官、肌肉與骨骼位置，提前熟悉整個手術區域。

他指出，多數病人對CT影像的黑白片段難以理解，但透過這樣的立體重建，醫師與病人都能更直覺地掌握腫瘤位置與周邊結構。相關成果已登上《歐洲心胸外科期刊》，證實可提高手術學習效率與臨床安全性。

臨床實驗：更快、更準、更安全

目前台大已完成兩項臨床實驗。第1項針對單孔胸腔鏡手術，使用OpVerse導航的病人組，平均手術時間縮短13至14分鐘，傷口位置更精準。再來就是應用於肺結節定位，醫師戴上延展實境的眼鏡即可看到腫瘤所在與穿刺角度，平均誤差小於1公分，同時減少病人與醫師的輻射暴露。

目前這項技術已投入臨床應用，未來也將拓展至骨科與影像醫學領域。影像醫師可用於膽囊引流定位，骨科醫師則能預演肋骨與骨盆骨折修復，未來技術再升級後，也許可用於神經外科手術。

手勢操控，「鋼鐵人式」手術室登場

OpVerse的另一亮點，是醫師可用手勢操控影像。就像《鋼鐵人》裡的虛擬操作場景，醫師只要在空中比劃，就能放大、旋轉或切換立體影像，不需接觸螢幕，不僅提升效率，也避免手術中斷或污染風險。

OpVerse不只改變臨床實務，也重新定義外科訓練。過去年輕醫師只能用假人模擬，如今可在虛擬環境中以真實病例練習，「就像飛行員上場前必須反覆模擬飛行，外科醫師也應在數位孿生裡先完成千百次演練，」陳晉興說。

從「看不見」到「看得透」，從實體操作到虛實融合，台大醫院外科部正以元宇宙與AI技術開啟手術新時代。未來，當醫師戴上延展實鏡的眼鏡，不僅能預見腫瘤與血管，也能看見手術安全與精準的新可能。

