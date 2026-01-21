醫師大讚早餐這樣吃！穩定血糖、減緩肌肉退化 年輕人嘆1句萬人笑翻

飲食是影響身體健康的一大關鍵。美亞健康長壽診所院長、骨科醫師戴念國近日分享，常吃某些食物當早餐，可以穩定血糖變化、精神變好、骨頭更健康、減緩肌肉退化，貼文曝光後引發熱議，不過許多年輕人笑說，「然後，我就失去快樂」，直言台灣早餐豐富多樣，健康單純的飲食常讓人覺得無聊、無法接受。

戴念國在Threads發文表示，如果早餐常常吃蒸地瓜、水煮蛋、無糖豆漿、燉蘋果／燉梨、燕麥粥、無調味杏仁粉（拌優格），可以穩定血糖變化、精神更好、骨頭更健康、肌肉退化也會慢很多。

對此，許多網友紛紛回應，「然後，我就失去快樂」、「但是我心情會變不好」、「中午都是地瓜、茶葉蛋、雞胸肉，身體有沒有健康不知道，但快樂正在離開我」、「我很常吃水煮蛋配地瓜，但也吃得很膩」、「這幾天都這樣吃，心情真的蠻差的」、「然後就會去身心科報到」、「我曾經這樣吃過兩年，不過是茶葉蛋3顆＋美式咖啡，但是吃久了真的很煩躁，整個人感覺都不對勁了」。

不過也有人支持醫師看法，「我和先生也是因為想穩定血糖，所以這樣吃早餐～大多以原食物為主（蔬菜和蛋白質，或自製的希臘優格），偶爾有澱粉但比例偏少，飲品是自製的綠拿鐵或各種口味的豆漿交換這樣，早餐吃營養一點，就不怕午晚餐亂吃了」、「統一回覆心情會很差的，地瓜其實可以很好吃，切片後泡鹽水，可以刺激地瓜的甜味，然後電鍋蒸半小時悶十分鐘，會很香很軟，水煮蛋吃不慣，可以去買茶包跟滷包滷茶葉蛋！」。

