醫師夫妻十年存款300萬！年燒70萬繳人情保單、兩兒才藝課快破百萬…不想70歲退休，4招提升「儲蓄率」
日前一位執業十年的主治醫師接受訪問時坦言，夫妻倆都是醫師，收入不錯，卻始終存不到錢。十年下來，存款僅三百萬——與外界對「高薪醫師」的想像落差極大。
理財顧問雨果指出，這並非個案。「賺得多，花得更多」是高收入族常見的財務陷阱。尤其在教育支出上更捨得投入：兩個孩子就讀私立雙語小學、上才藝課、參加營隊，一年花費近九十萬，儲蓄率自然跟不上收入成長。
你有類似困擾嗎？雨果提醒，真正的財務穩定，不在於「賺多少」，而在於「能留下多少」。他也靠提出四個實用解方，幫助高收入族擺脫「月光」困境……
醫師執業10年，存款僅300萬，問題出在哪？
這是一個典型的「高收入卻低儲蓄」案例。主角是一位執業近十年的主治醫師，丈夫同樣在醫療體系工作，家庭收入相當可觀。但令人意外的是，他們的存款僅約三百萬，與收入水準明顯不成比例。
理財顧問指出，這樣的狀況其實在高收入族群中並不少見，因為支出結構失衡往往比收入高低更具殺傷力。以下分析三個主要財務漏洞：
1、子女教育支出過高
兩個孩子就讀私立雙語小學，每年光是學費、才藝課和營隊費用就接近九十萬。雖然家長希望給孩子最好的教育，但若延伸到海外留學，未來的開銷將更驚人。這種「為孩子留選擇權」的心態常讓家庭陷入財務壓力。
2、保險結構
全家一年保費約八、九十萬，其中七十萬來自一張美元儲蓄險。購買動機並非需求導向，而是出於母親朋友的人情壓力。
雖然保單帳面看似穩定，但實際保障卻相當有限。顧問發現，她在失能險與醫療險上的缺口極大，若遇意外或長期失能，整個家庭的財務將陷入風險。
3、生活品質的維持成本
由於夫妻皆為醫師，工作繁忙無法顧家，因此長期聘請管家，每年開銷約六十萬。再加上習慣五、六年換一輛兩百多萬的歐洲休旅車，這些固定支出長期下來幾乎吞掉了可儲蓄的金額。
這些花費看似合理，但實際上是儲蓄率下降的主要原因。
夫妻的財務分工雖然明確，丈夫負擔房貸，妻子負責教育與家用，但現金流卻因此失衡。
顧問建議兩人應重新檢視家庭分工，明確溝通開支比例，避免個人現金流長期吃緊。若持續現況，預估在退休時將面臨嚴重的資金缺口，甚至可能被迫延後退休至七十歲。
4招改善儲蓄率，大幅累積資產曲線
針對這些問題，顧問提出幾項具體策略。
1、重整保單
建議針對那張年繳七十萬的儲蓄險進行解約或減額繳清，釋出現金流後再補足失能與醫療保障。許多高收入者偏好儲蓄險，是因為害怕波動，但忽略真正的保障需求。合理的保險結構應以風險防禦為核心，而非利率比較。
2、提升儲蓄率
雖然增加收入是選項之一，但對醫師這種高工時職業來說，時間往往更稀缺。顧問建議從支出端著手，優先減少非必要開銷與不合理保費。只要儲蓄率能穩定提升，即使收入不變，也能在十年內大幅改善資產累積曲線。
3、改變記帳觀念
許多高收入族群嘗試精細記帳，最後卻半途而廢。顧問建議改採「宏觀預算法」，只需記錄期初與期末的資產變化，即可了解每月的花費方向。這樣的做法省時又實用，更能長期維持。
4、重建家庭協調機制
顧問指出，夫妻間若缺乏資訊透明，往往會出現一方資金壓力過大的情況。建議透過共同檢視家庭財報的方式，讓雙方都有共識，並一起承擔長期財務目標。這不僅能減少誤會，也能增加對未來退休計畫的信心。
財務穩定並非賺多少，而是能留下多少
整體來看，這個案例強調了「高收入不等於高財務安全」的事實。許多專業人士因工作壓力大、收入高，容易用消費來犒賞自己，久而久之形成「高收入、高支出、低儲蓄」的惡性循環。真正的財務穩定，並非來自賺多少，而是能留下多少。
另一個值得警惕的重點是「人情保單」。很多人基於情面購買不必要的保險，結果把資金鎖在報酬低又不靈活的商品裡。理財應回歸理性思考，依照需求配置風險保障，而非被人情牽著走。
對醫師這樣的高收入族群而言，最該重視的其實是「失能風險」。若因意外或健康問題導致收入中斷，家庭開銷仍在持續，這時足額的失能險才是守護財務安全的關鍵。
這個案例讓人看到，即使收入再高，如果缺乏結構性的理財策略，最終仍可能陷入資金焦慮。
理財的關鍵，不在於懂多少金融商品，而在於是否能誠實面對自己的花費模式，並有意識地調整方向。
能看懂現金流的人，才真正掌握了財務自由的主導權。
（本文獲「雨果的投資理財生活觀」授權轉載，原文刊載於此）
