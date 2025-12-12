醫師娘陳怡蓉憶及「跟金主本人談戀愛」 提醒女兒「以後眼睛要睜大」

陳怡蓉與醫師老公薛博仁結婚9年，回憶起跟老公的戀愛，提醒女兒：「以後談戀愛，眼睛要睜大！」翻攝IG＠tammy_chen313

竪屏短劇《記憶中的微笑》由聖緹雅醫療集團董娘陳怡蓉擔任出品人，找來帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角。陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」

《記憶中的微笑》以懷舊產物無名小站、MP3、傻瓜復古相機等，帶領觀眾回到來不及完成的青春純愛。有趣的是，男、女主角的名字取用陳怡蓉和醫師老公薛博仁的諧音。陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」

鎮萬鈞入圍台北戲劇獎被誤認鮮肉學生

28歲的鎮萬鈞平常會以跳繩及訓練腹肌來保持身材，他在劇中穿上制服重返校園談純愛，居然被誤以為是鮮肉學生，當劇組跨進聖緹雅新開幕的林口店取景時，也因帥氣外型迷倒護士。

鎮萬鈞今年曾以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》去年也入圍金穗獎。目前他正投入多部音樂劇演出。

鎮萬鈞許願：「我很喜歡公路電影的角色與觀眾一同成長冒險的故事，我也很期待演聰明的天才，或帥氣可靠的好夥伴。」

28歲鎮萬鈞演出聖緹雅竪屏短劇《記憶中的微笑》還被誤認為鮮肉學生。（聖緹雅醫療集團提供

自曝保養訣竅是「心情要好」

女主角吳思竺演出的短片《我們沒有問題》，2023年曾提名亞洲日舞影展短片競賽，她個人因而入圍金片子大賽最佳女主角。鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，他站在護欄邊，看著遠處灰濛濛的大人世界，而他們這裡卻是風光明媚的青春，「覺得和劇情很像。」

鎮萬鈞仍在青春28歲，談及保養訣竅時表示：「心情要好，心情好了就會正常作息、多喝水，再搭配自己喜歡的味道及樣式的保養品。」竪屏短劇《記憶中的微笑》已在聖緹雅IG播出。



