醫師宣判只剩3個月壽命 海產一句重話逼父接受換肝手術

海產出席「2025鱸魚共鮮節」記者會，首度公開分享捐肝救父治療過程。（圖／侯世駿攝）

藝人劉威廷（海產）於本月初成功捐肝救回罹患肝硬化、肝癌的父親，今（26日）他出席「2025鱸魚共鮮節」記者會，首度公開分享治療過程。海產透露，爸爸原本就有B型肝炎、肝硬化，更因長年過勞及作息不正常，導致肝臟功能嚴重受損，當時醫生甚至預估「最多就是3個月」的壽命，讓爸爸一度寫好遺書，決定放棄治療。

面對父親的消極，海產感到悲憤，並對父親說出重話：「我明知道我能幫，你卻不要，這樣很自私，那你覺得我活得心安嗎？」他回憶當時堅決告訴爸爸：「我在演藝圈被當笑話一輩子、窩囊了一輩子，這次換我做主了！」這番沉重的對話，最終打動了爸爸，讓他接受了肝臟移植手術。

海產透露爸爸已返家休養。而海產自己也在術後不到三天就重回螢光幕上工。（圖／侯世駿攝）

慶幸的是，手術相當成功，海產爸爸已返家休養。而海產自己也在術後不到三天就重回螢光幕上工，「現在身體比較容易累而已，很常睡午覺跟晚上6、7點就睡了」。海產表示，目前只需多注意飲食作息，身體雖然比較容易累，但能救回爸爸一命，一切都值得。對於捐肝救父，海產謙虛也謙虛表示自己只是做了晚輩子女該做的事。

