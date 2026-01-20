醫師家長瞞女兒腸病毒害群聚 衛生局重罰12萬

一名學童家長隱匿孩童腸病毒，導致群聚感染，家長自製標語抗議。（圖／東森新聞）





高雄鼓山區一間私立小學，爆發腸病毒群聚感染，目前有5個班級、15名學生被診斷疑似腸病毒，衛生局也對一開始隱匿病情的家長開罰，該名家長身分是一名骨科醫師，重罰12萬元。

高雄鼓山這間雙語小學，爆發腸病毒群聚感染，家長自製標語抗議。感染源頭是一名5年級女童，她在1月12日之前就出現紅疹、水泡症狀，弟弟後續也出現紅疹水泡，通報後確診腸病毒。隨後女童座位前後多名同學陸續感染，截至19號下午5點為止，共有5個班級、15名學生被醫師診斷疑似腸病毒，就醫後返家休養。其中一個班級因為新增發病學童，校方討論後決定，20號結業式不用到學校，接下來21到23號原訂春節連假補課，改採線上上課方式進行。

由於一開始家長隱匿孩童病情，引發其他家長集體抗議，衛生局已針對這名骨科醫師家長，加重裁處12萬元罰鍰。

