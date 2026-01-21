醫師尪外遇！韓國人妻偷拍照蒐證 竟成性犯罪者反遭「判賠300萬」

【緯來新聞網】很多人為了抓另一半的外遇證據，會拍照或錄影蒐證，但如果誤觸法律，可能也會吃官司。韓國有一名人妻，發現丈夫出軌，於是暗地偷偷蒐證提告，沒想到卻被當成性犯罪者懲罰。

韓國一名人妻為了抓丈夫出軌證據，拍照蒐證卻吃官司。（示意圖／翻攝自pexels）

根據《先驅經濟報》報導，這名人妻在2012年結識丈夫，2人交往3年後結婚，期間丈夫從大學輟學，轉而就讀醫學院，她養家近10年，一直支持丈夫的決定，「丈夫當上醫師後，我以為終於可以安心撫養2個孩子，過上平靜的生活」，豈料夫妻因為矛盾出現爭吵，丈夫遂收拾行李離家。



為了尋找丈夫，人妻在丈夫上班的醫院門口等候，卻目睹對方牽著醫院一名女員工的手走了出來，接著進入一間公寓。面對是不是外遇的質問，丈夫反應激烈，回答：「我遇到一個真正愛我的女人，跟妳在一起讓我感到窒息」，並要求離婚。



人妻為此感到憤怒，開始蒐集丈夫出軌的證據，過程中拍下丈夫和小三在游泳池全裸擁抱的照片，隨後將證據提交至法院，最後在訴訟中勝訴，獲得2000萬韓元（約43萬新台幣）的賠償金，以及2個孩子的扶養權，沒想到小三竟以性侵罪名提告人妻。



人妻無奈表示，她拍到小三赤裸的照片，用來贏得性侵訴訟的證據，最終卻成為指控我性犯罪的證據。對此，法院認定，人妻偷拍的行為構成性犯罪，判處300萬韓元（約6.4萬新台幣）罰款；此外，擅自闖入公寓蒐集證據的行為，構成非法入侵，判處200萬韓元（約4.2萬新台幣）罰款。



人妻淚訴，法院宣判後，警察要她去拍嫌犯照，進行個人資料登記，「在警察局拍照的時候，我忍不住哭了起來」，她不解如果這樣，法律的存在有什麼意義？更痛批：「小三毀了別人家庭卻還能過得很好，那我這個受害者為什麼就變成性犯罪者？」



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

