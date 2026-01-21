醫師工會控公費生政策遭「魔改」違約金恐飆千萬！衛福部：尚未定案

衛福部長石崇良。游騰傑攝



衛福部近期擬修改「公費醫學生」政策，將公費醫學生第三期規畫草案從原先10年綁約改成15年，且違約金額由原先600萬改為1000萬元，預計5年招收750人，引發醫界強烈反彈。對此，北市醫師職業工會與公費醫師協會批評，衛福部「魔改」政策，不僅沒有面對與解決偏鄉醫師離職率低的原因，還想透過綁約更久與加重懲罰改善醫療人力，呼籲即將決定生涯走向的高中生慎思。

據悉，在衛福部草擬修改的版本中，違約金額由原先的600萬直接暴增為1000萬元，此外所有的公費醫學生都至少要有10年的義務服務期，若選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，則必須綁約達15年。因教育部去年拒絕清華、中興、中山三校的學士後醫學系由公費生改為自費，引發外界質疑衛福部新制是否為三校存廢解套。

衛福部長石崇良今（21）日表示，雖擬修訂第三期公費醫學生制度方向，但今年招募750人與第二期人數相同，僅在名額分配上做調整，其中學士後醫學生比例明顯增加。他強調，學士後的醫學生都是成年人，跟高中剛畢業考上大學的不一樣，可以自己做決定，選擇好這一條公費服務的選擇之後再來入學。

石崇良指出，第三期公費醫學生制度更具彈性，打破過去以偏鄉服務為主的限制。隨人口結構改變，部分科別不再僅限偏鄉服務，例如小兒外科因國內兒童數量減少、預防保健普及，需求下降，但國家仍需保留此專科，因此納入「政策任務科」。其他如司法精神科等冷門科，也因國家政策需求而列入此類。

石崇良說，針對這類「政策任務科」公費醫學生，由於可不受偏鄉限制，通常多分配至大型醫院服務，因此，相對於其他要下鄉服務者，服務年限自然就要拉長，要付出較長時間。

醫事司簡任技正卓琍萍補充說明，第三期公費醫學生將首度區分為兩組，分別為「政策任務科」重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，綁約年限將由10年拉長至15年，服務地點不限偏鄉，由衛福部指定大型醫院或機構；「人材羅致困難科」內、外、婦、兒、急等五大科，綁約年限維持10年。未來公費醫學生的違約金也擬提高，由新台幣600萬元調至1000萬元。

卓琍萍強調，提高違約金主要是反映培訓成本，而非懲罰。第三期計畫仍為草案，預計2月9日召開督導小組會議蒐集各界意見，盼7月底前定案公告，以符合今年招生入學時程。她指出，二期公費醫學生迄今也沒有任何一個人解約，公費醫學生都會等到完成專科訓練之後再選擇出路，絕對不是一開始就逼學生選科。

