醫師工會：UCC成效 令人擔憂

自去年十一月起全國設置共十三處「周日及國定假日輕急症中心」，運作至今成效持續低迷，對於舒緩急診人潮壅塞成效有限。據統計，十一月至今全國UCC每日看診人數約僅寥寥三百五十人左右，不及一間急救責任醫院一日的看診人數，甚至有若干天數連三百人都不到。值得一提的是，自十一月中起健保署便不再公告各UCC個別看診人數，據悉台北、新北五處UCC看診人數佔全國比例不及二成，平均每小時診療一名患者，醫師工會示警，實驗性政策應有終點與檢討指標，資源的配置需要更加審慎處理。

醫師工會分析，依據目前UCC所規範之人員薪資，每一天光是人事成本就高達十二萬元，全國十三處共約一百五十六萬元，扣除民眾的部分負擔至少也要支出一百五十萬元。在此同時，若假設就診的三百五十名輕症患者都在醫學中心的急診就醫，健保支出則為三十至五十萬元左右。由此可知，政府花在UCC上的成本為原先急診給付的三至五倍，如此不惜血本的投資卻換來部分UCC門可羅雀的成果，自然也沒有為週邊急診減輕負擔。工會憂心，剛推出的新鮮感已過，隨著新聞熱度漸退，預期就診人數將趨近瓶頸，如此資源落差也讓固守醫院急診的醫療人員倍感心寒。

為什麼UCC成效不彰？從民眾就醫偏好的角度來分析，工會認為有三個原因最為關鍵，首先就是醫院急診與UCC的價格落差不大，週末民眾習慣花錢快速解決問題，在可承擔的價格範圍內本就不造成經濟負擔；其次，以台北、新北市的都會地區而言，縱使是週末或國定假日，民眾多半還是可以找到有營業的基層診所，位置相比UCC更加便利；最後，UCC的位置與最壅塞的醫學中心急診有一段距離，民眾縱使知道UCC的存在，也擔心先到UCC再被轉診到大醫院「白跑一趟」的成本，不如一開始就衝醫學中心急診。

醫療照護的投資不該被視為浪費，工會對於國家提出額外解方的用心表示理解，但也同時提出幾項建議：首先，對於現存UCC應該設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址；其次，政府應考慮設置院前諮詢管道，讓民眾可透過線上或電話諮詢的方式知曉其問題可能適合在UCC獲得協助，因而不直往急診而去；再者，若UCC是政府應變災難與大量傷患「韌性醫療」的一環，則應考慮將其成員列入定期訓練之列並以「社區急救站」的標準來打造；最後，希望政府正視UCC與醫院急診之間的巨大資源鴻溝，這三倍以上的經費差異可看作是醫護勞動力受到壓搾的程度。