醫師急診室故事 玫瑰墓用音樂詮釋生命教育

玫瑰墓樂團於嘉華中學熱烈演出。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.14）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】致力於生命教育、音愛生命，巡演足跡遍及全台500多所院校的玫瑰墓樂團，11/14日中午在嘉義市嘉華中學熱烈登場，這場由嘉義西區扶輪社主辦，阿里山扶輪社、民雄扶輪社協辦的玫瑰墓嘉華中學生命教育演唱會，以搖滾樂結合生命故事，帶來一場震撼人心、從真實出發的音樂演出。

玫瑰墓嘉華中學生命教育演唱會-由嘉義西區扶輪社主辦，阿里山扶輪社、民雄扶輪社協辦。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.14）

成立於2006年的玫瑰墓樂團，以大提琴、小提琴、非洲鼓、爵士鼓、木吉他、貝斯、鋼琴等來詮釋生命音樂教育，由台南醫院急診室蘇世揚醫師擔任團長，帶領音樂同好，透過音樂講述生命的意義，激勵學子珍愛生命的重要，今日到校的團員則有鼓手及主唱趙家麟、BASS及主唱周逸凡、大提琴手莊佳音、小提琴手陳沛彣、主奏吉他手陳竑道。

廣告 廣告

長期在急診第一線的蘇世揚醫師。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.14）

長期在急診第一線的蘇世揚醫師，將擔任醫院急診醫師26年的感觸，及親身經歷各種生離死別、遺憾與奇蹟，把多年來最深刻、最真實的生命故事，化作140多首歌曲與旁白，也透過音樂演出，將病患、家屬、癌友、病童的生離死別故事，引領學生重新思考生命的重量，透過真摯的音樂與強烈情感詮釋，讓學生彷彿走進急診室的現場。

玫瑰墓從意外事故、家庭情感，到面對生命最後一刻的抉擇，故事貼近人心、震撼指數十足，不少同學聽到動容處悄悄拭淚，也有人在演後分享自己對生命價值有了不一樣的感受；活動也在全場沉澱但充滿力量的氣氛中結束，許多學生仍留在座位上靜靜討論演出內容，顯示本場活動已成功在校園掀起一場溫柔而深刻的生命對話。