醫師性侵2女童！副檢察長父親出馬「無罪辯護」

一名醫師性侵2名女童，副檢察長父親出面為其無罪辯護。示意圖／翻攝自pexels

日前一名33歲內科醫師劉姓男子，分別於2022年及2023年在社群結識2名未及14歲女童，被發現不僅發送曖昧訊息，更至酒店發生性行為，被提公訴；一審時法官判其8年有期徒刑，劉男提出上訴後，二審改判6年，不過身為副檢察長父親以辯護人身分無罪辯護，引發民眾質疑。

根據《中國網》、《瀋陽晚報》報導，劉男為中國湖南省永州市藍山縣一家醫院內科醫師，2023年10月，因涉嫌強姦罪被江華縣公安局刑事拘留，並提起公訴；原來2023年8月，劉男於網路上認識一名當時年近14歲女童，家長看女兒手機聊天紀錄，驚見曖昧訊息及酒店地址，進一步詢問，女兒才坦承與劉男發生性行為。未料早在2022年1月，劉男也在網路認識一名13歲女童，並於2022年8月及2023年6月在永州市冷水灘區某酒店先後發生3次性關係。

廣告 廣告

法院審理期間，劉男稱其與被害人並未發生性關係，辯護人也為其作無罪辯護，不過江華縣法院指出，公訴機關揭露之監視器畫面明確見劉男與女童於深夜進入酒店房間，而女童體內雖然未見精子DNA，不過醫院診斷其處女膜出現撕裂傷，指控其犯罪事實清楚，證據充分，對2名未滿14歲女童伸出狼爪已構成強姦罪，於2024年8月判其8年有期徒刑，並賠償人民幣286.24元（約新台幣1280元）醫療費用。

一審宣判後，劉某賟提出上訴，永州市中級法院二審認為，原判認定事實清楚，定罪準確，惟劉男犯罪過程中未使用暴力、威脅等惡劣手段，亦未造成嚴重後果，認為量刑偏重，於今年7月24日以強姦罪判其6年有期徒刑。

不過劉男父親，同時曾任湖南省永州市藍山縣人民檢察院副檢察長，其提出申訴並以辯護人身分無罪辯護；今年11月，永州市中級法院再審指出，本院院長發現本案符合再審議立案的條件，經審判委員會討論，決定另行組成合議庭進行再審。

劉男父親曾任副檢察長，為兒子性侵孩童案件無罪辯護，遭到民眾質疑審判公正性。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

停等紅燈遇害...騎士姊連2天現場悼念 家屬能有理賠？蔣萬安給3方向

今高溫上看30度！明起又變天：聖誕節挑戰「大陸冷氣團」急凍剩10度

星巴克營收下滑 咖啡不再賺錢？宣布跨界時尚美妝產業