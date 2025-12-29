醫師控主管伸狼爪、院方處置輕 雙和醫院：已依程序處理

白色巨塔本該是守護生命的地方，但如今卻被質疑，為何連站在第一線的醫師都無法被好好保護？雙和醫院有離職女醫師出面指控，主管除了強迫懷孕醫師值夜班，還曾對多位女性同仁言語及肢體性騷擾，長期伸出鹹豬手。

受害女醫師指控，「有人在麻醉甦醒時、意識模糊時被他用雙手包覆的方式摸手；有人在密閉的辦公室裡被強行摸手，長時間的磨蹭手部，還被說『妳的手比我的還溫暖』這些噁心的話語。」

受害女醫師已經離職，在工會陪同下出面指控，質疑院方對涉案人員的懲處僅記小過一次，卻未對外說明調查過程與處理依據。工會也指出，涉案醫師現在目前仍擔任所屬醫學會要職，掌握學術資源和權力，恐怕讓更多年輕醫師受害，現行制度仍有檢討空間。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，「如果說今天你有違反醫師倫理的狀況，最嚴重是要被移付懲戒，移付懲戒當然就會出現在衛福部，現在我們俗稱的狼醫平台，這樣的一個平台裡面。那現在大家有看到嗎？當然沒有看到，那中間這個環斷在了哪裡？」

雙和醫院發布文字聲明，否認隱匿或包庇，強調任何涉及性平擊職場性騷擾都秉持零容忍原則，須兼顧當事人隱私保護及程序正義，所以沒有對外公開個案細節；申訴案成立後8月28日已經卸除被申訴人的主管職務並懲處，隔日正式全院公告，由於事件進入司法程序，不便就個案內容進行評論或回應。