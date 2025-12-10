醫師提醒「藍莓別鹽水洗」！公開正確洗法 農藥殘留可大幅降低

（記者張芸瑄／綜合報導）藍莓因富含植化素與多種營養成分，被不少人視為高營養密度水果，但如何正確清洗才能降低農藥殘留風險，仍是許多人關心的議題。營養醫學醫師劉博仁表示，藍莓含花青素、多酚、膳食纖維與多種維生素，是常見的抗氧化來源之一；市售藍莓雖可能帶有農藥殘留，但依主管機關近年抽驗資料，其違規風險並不算高，只要掌握合適的清洗方式，即可安心食用。

劉博仁於臉書粉專說明，藍莓的主要營養來自花青素與多酚等植化素，而膳食纖維與維生素 C、維生素 K 及錳則分別與腸道、骨骼及代謝等生理功能相關。他引用 2024 年一篇系統性研究指出，藍莓攝取與部分心血管指標有所連結，例如研究中提到血管內皮功能、收縮壓與一氧化氮等生理數據的變化，顯示藍莓具相關性，但仍需視個人情況搭配整體飲食調整。

研究也觀察到藍莓攝取與血糖調節指標之間的關聯，包括餐後血糖曲線與胰島素敏感度等變化；在神經健康面向，部分研究顯示藍莓可能與短期記憶、氧化壓力指標有一定關聯；腸道方面，花青素與腸道菌相互作用的議題亦受到關注。劉博仁提醒，這些研究結果反映的是生理指標的變化，並非用於疾病治療，民眾仍應以均衡飲食為原則。

針對外界常擔憂的殘留農藥問題，他引用食藥署資料指出，藍莓雖偶有檢出農藥，但整體並非高違規率品項，常見的殘留成分包括殺菌劑 boscalid 與殺蟲劑 cypermethrin，且不同產地因管理制度而可能有所差異。他表示，維持正確清洗習慣即可有效降低風險，無需過度擔心。

談到清洗方式，劉博仁表示，現行食安建議不鼓勵長時間以鹽水、醋水或小蘇打浸泡，因為效益未必比清水更好，且部分水溶性農藥可能因浸泡時間過久而增加滲入果肉的風險，也影響口感。他建議以流動清水沖洗約 30 至 60 秒，搭配輕柔搓洗或在濾網上滾動增加摩擦力，同時提醒藍莓表皮較脆弱，不宜提前清洗後再冷藏，以免影響品質。他強調，目前國際與國內建議普遍支持「流動清水加輕揉」為最安全且簡便的處理方式。

