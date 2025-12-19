醫師揭密5招有效穩定血糖！踮腳尖、吃飯這樣吃
根據家醫科醫師李思賢在其粉專分享，現代人不健康的飲食與作息容易導致血糖劇烈震盪，產生的氧化壓力成為慢性病根源。醫師提出5個穩定血糖的實用技巧。
第一項為餐前喝醋，在用餐前10至15分鐘攝取15至30毫升的蘋果醋或釀造醋，務必稀釋飲用，透過抑制雙醣酶與活化AMPK，可降低餐後血糖峰值15至30%。
第二項是踮腳尖運動，久坐時雙腳腳跟持續進行抬起放下的動作，利用比目魚肌特殊的氧化代謝能力，無需費力流汗即可持續消耗血液中的葡萄糖與血脂。網友詢問快速抖腳是否有效，李思賢醫師回覆確實可以。
第三項為改變進食順序，嚴格執行纖維蔬菜、蛋白質油脂、碳水化合物的進食順序，利用纖維延緩胃排空，平滑血糖曲線。
第四項是執行晝夜節律斷食，睡前3至4小時停止進食，避免在褪黑激素抑制胰臟功能時攝入熱量。若真需要睡前進食，醫師建議選擇堅果或蒸蛋類食物。
第五項為冷暴露刺激，淋浴結束前沖30至60秒冷水，或適度降低環境溫度，活化棕色脂肪組織，強迫身體燃燒葡萄糖產生熱能。
耳鼻喉科醫師曾家承引用2025年6月美國醫學會《JAMA》發表的最新綜述指出，糖尿病占全球人口14%，相當於每7人就有1位罹病。研究顯示，飲食運動對調整血糖確有一定效果。
文獻指出，在營養師個別化指導下調整飲食，6個月後糖化血色素可下降0.3至2%。運動方面，所有運動對血糖都有益，最佳運動量為每周244分鐘中等程度有氧運動，可讓糖化血色素下降0.4至1%。英國研究顯示，成功減重者有46%糖尿病緩解。
曾家承醫師分析，如果非常認真且長期執行飲食運動調整，糖化血色素平均可降1.8%。對於每日服藥量在2至3顆以下的患者，理論上有可能透過生活調整達到不吃藥的目標。
然而，曾家承醫師也坦言，改變生活方式並不容易。許多患者最初下定決心，最後卻只是稍微減少含糖飲料，運動一個月就停止。醫師強調，生活方式調整和藥物治療並不互斥，最好的方法是雙管齊下，在血糖達標後再視情況減少藥物用量。
