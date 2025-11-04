醫師揭「刷牙4大地雷」 不能直接用水漱口、吃早餐前先刷牙

醫師指出一天刷牙兩次未必比較好。（示意圖／Pexels）

根據英國BBC節目《What's Up Docs》的專訪指出，多數人即便每天早晚勤勞刷牙，仍可能因為幾個常見錯誤，而讓努力事倍功半。伯明罕大學牙醫學院的普拉文夏爾瑪（Dr Praveen Sharma）醫師指出，英國有一半的成人一生中會罹患牙周病，而牙齦出血或腫脹正是早期徵兆。

夏爾瑪提醒，如果發現牙齦有出血或紅腫現象，表示清潔方式可能不夠徹底，需要改善刷牙技巧。他與主持人山德范圖利肯（Dr Xand van Tulleken）與克里斯范圖利肯（Dr Chris vanTulleken）一同列出四項常見錯誤，並提供專業建議以提升口腔健康。

一、一次仔細刷勝過兩次草率刷

英國國民保健署（NHS）建議每日刷牙兩次，但夏爾瑪強調，關鍵在於「刷牙品質」而非次數。他指出，若時間有限，一天中至少有一次能確實刷牙與使用牙線或齒間刷，尤其應選擇在晚間進行。

廣告 廣告

刷牙時應涵蓋牙齒外側、咬合面與內側三個區域，並以小圓圈輕柔刷動，不需過度用力。他特別提醒牙齒與牙齦交界處為牙周病好發位置，應加強清潔。山德醫師則補充，刷牙時應全神貫注，避免一邊滑手機分心。

二、早餐前刷牙比飯後更好

許多人習慣餐後立即刷牙，但夏爾瑪表示，這樣可能會傷害牙齒琺瑯質。他建議應在早餐前先刷牙，尤其是攝取如果汁、咖啡等酸性飲品後，牙齒表面較為脆弱，此時刷牙可能加劇磨損。

若非得飯後刷牙，則應先用清水漱口，再等待至少30分鐘再刷牙，減少琺瑯質受損風險。克里斯醫師建議以清水清潔口腔內殘留酸性物質，有助降低傷害。

三、刷牙後勿以清水漱口

多數人刷完牙後習慣以大量清水漱口，但夏爾瑪提醒，這樣會沖掉牙膏中保護牙齒的重要成分──氟化物。他建議「只吐掉泡沫即可，不要再用水漱口」，如此可讓氟化物留在牙齒表面，繼續發揮保護作用。

若有漱口習慣，可選擇含氟漱口水代替清水，效果會更理想。

四、牙膏價格不代表效果

市面上各種強調美白、活性碳成分或強化琺瑯質的高價牙膏琳瑯滿目，但夏爾瑪表示，真正重要的是「是否含有氟化物」，只要有這項成分，品牌與價格其實差異不大。

他本人也傾向購買促銷商品，只要有氟化物即可。當然，若有特殊口腔狀況，如牙齦敏感等，仍應諮詢牙醫選擇適合的牙膏。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康

幼童怕吃藥可以配飲料？藥師示警：避開6飲品

吃到飽餐廳稽查專案結果出爐 漢來海港、饗麻饗辣飲品出包挨罰