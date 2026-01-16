醫師斜槓廚師1／經歷大饑荒與文革 他悄悄許下兩個志願
葉漢根穿白袍三十多年，卻在60歲那年繫上圍裙，醫師斜槓廚師。
不是人生轉彎，是拾回兒時夢想：廚師。他的人生像一部活歷史，活過文化大革命、人民公社與大饑荒，也活過逃亡。為了生存，他總把自己壓到極限，最後在台灣成為心臟科名醫。
如今他奔波診間、實驗室與廚房，寫完醫學論文寫菜單。醫師與廚師，看似風馬牛不相及，但對這個曾經挨餓、偷食物、在死亡邊緣長大的孩子而言，食物與生命，從來就是同一件事。
葉漢根與我們約在他餐廳的包廂內採訪。這間包廂的名稱是「右心室」，對面包廂則名「左心室」，再過去二間分別命名「肺動脈」「主動脈」。
他興致勃勃為我們上起基礎生物課：「右心房的血液會進到右心室，再進到肺動脈，肺動脈的血又進到左心房，再到左心室，接著流到主動脈，然後到全身，最後回到右心房。」
蛙鼠裹腹 捱過大飢荒
全台灣會這樣替餐廳包廂命名的，大概也只有葉漢根了。68歲的葉漢根是這間餐廳的老闆，但他另一個做得更久也更著名的工作，是醫師，他是高雄長庚醫院的心臟科名醫，也是中山醫學大學、長庚大學教授。
餐廳賣廣東菜，他說話也帶著香港口音。初冬的高雄仍熱，但進包廂入座後，他隨即吩咐員工：「冷氣不要開。」我們問他是否怕冷、需要換位子嗎？「不是，開冷氣的話，等一下菜一上來就會冷掉。廣東菜除了要會煮，另一個很重要的是時間，廣東菜冷了就不好吃。」細心而嚴謹。
醫生投資餐廳並不少見，但葉漢根不只是投資。包廂由他命名，菜單他一手規劃，新菜由他研發，他是餐廳的經營者，甚至，也是這間餐廳的總主廚，儘管偶爾才有空親自下廚。
他的第一間餐廳開在2020年，但直到前2年，他將人生經歷寫在臉書，不久出版成傳記，朋友們才明白葉漢根為何想開餐廳，也才知道他的人生經歷如此戲劇性，簡直比電影更加電影。
葉漢根向我們解釋，60歲才決定開餐廳，醫師斜槓廚師，只為一圓童年時二個夢想。一是醫師，早已如願，另一個夢想卻是廚師。
看似南轅北轍，實則都是從同一個源頭長出來—飢餓、匱乏，那是而今只出現在教科書的經歷：人民公社、大饑荒、文化大革命。葉漢根出身中國廣東省寶安縣一個貧窮村莊，那是1958年，歷史上關鍵年分，中國實施「人民公社」，隔年「大饑荒」來臨，據估短短幾年餓死4、5千萬人。
葉漢根出生後，人民公社的米飯早已不夠吃，改為稀飯，不久改為更稀的「米湯」，他的母親營養不良致奶水不足，只能餵葉漢根喝米湯，幸而活了下來。糧食長年不足，葉漢根形容：「餓到如果撿到一根生蕃薯，就算還沒煮你一樣咬下去。」
童年總是「好餓、好餓」，農作物不夠吃，他得去抓青蛙、蛇甚至老鼠充飢，有時餓到不得不偷食物，他偷過番薯、番石榴（芭樂），有天跟其他小孩一起偷番石榴，被共產黨幹部抓到，幹部抓著他們遊街示眾，還揚言抓去坐牢，羞辱至極。
暗影隨行 文革中長大
飢餓衍生羞恥，卻也衍生動力，他有了人生第一個夢想：當廚師，「弄吃的，因為進廚房就有東西吃。」
小孩易生病，但連食物都沒有，遑論醫療。每當葉漢根或弟弟妹妹生病，輕則忍，重則媽媽去採草藥，有次他急性腸胃炎，偏偏那日颱風來襲，媽媽冒著狂風暴雨出門採草藥，回來時滿身傷痕。還有一回他高燒不退，草藥無用，媽媽背著他走路去縣府的留醫所（類似衛生所），「那時候我已經八歲，媽媽背了我走了有6、7公里吧，滿頭大汗，就為了看一個病。我在想，為什麼會這樣？」
死亡總是靠得很近。有天，表姑推著載了上百公斤磚瓦的手推車，下坡時煞不住，人被車子壓暈，醒來後大喊肚子痛極。就醫不便，表姑痛了二天，驟然離世。葉漢根如今以葉醫師的角度回顧：「她應該是肝臟、脾臟破裂流血，內臟受損。她住過我們家，很疼我，對我來說跟父母差不多。」
他有了第二個志願：當醫生。「有點異想天開，廚師還可能比較容易。但我在想，如果做醫生，像姑姑這樣的病人，應該救得起。」
父親在他三歲那年游泳逃到香港，葉漢根十多歲時，母親收到一封信，父親說已在香港再次結婚，「我媽媽每天哭，天天說要去死。」但最後，母親非但沒倒下，還一人養大四個小孩，「有的父母會把小孩送人，她不要，她像母雞保護小雞一樣。」
1966年葉漢根8歲，著名的文化大革命來襲。「知識分子都被抓去批鬥，學校老師就每天被批鬥，他們脖子上被綁一根繩子，掛個大石頭，讓他們抬不起頭，表示認罪。極度的羞辱，把你當成狗一樣，隨便一個人都可以在早上把你拉出來，批鬥你，什麼理由都安得出來，甚至兒子批鬥爸爸。很多人被鬥到受不了，上吊自殺。」
你認識的老師裡有自殺的嗎？「有啊，那個老師很正直，他受不了批鬥，有一天晚上到廚房拿菜刀直接敲頭，敲不死，他就割脖子，死了。那天晚上，我們整個村子哭得像遇到大災難一樣。」也有教過他的老師被鬥得瘋了。
二度逃亡 游泳到香港
「我們天天就是讀《毛語錄》，國中只讀2年，連26個英文字母都沒學好。」絕望的混亂中，村子裡有人弄來一台好大的收音機，用來聽共產黨政令宣導，不料，有人偷偷聽起香港的廣播電台。
那像是掀開了一扇狹窄小窗，一束陽光倏地進來，葉漢根驚奇不已：「自由民主，有飯吃，有書讀！讀書是我最喜歡的，吃東西也是我最喜歡的。」
他決定像父親一樣逃到香港。當年逃到香港的人甚多，解放軍常在海灘巡邏，游泳工具被禁售，能協助漂浮的籃球也成禁物，想逃，只能徒手游泳。
