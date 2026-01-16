醫師斜槓廚師2／19歲還識不全英文字母 他日睡3小時苦讀上醫學院

葉漢根除了看診外，也做大量研究，是國內極早研究幹細胞的醫師。

14歲那年夏天，他跟二個朋友密謀。某天整日大雨，他們猜解放軍不會巡邏海灘了，出發，翻山越嶺狂奔4小時後，抵達海邊一個山頭，三人鬆口氣坐下，拿出準備好的白煮蛋，卻聽見：「不准動！舉起雙手！」接著是子彈上膛聲。解放軍將三人綑綁、送入監牢。牢裡，葉漢根甚至睡在糞坑旁，糞水不時溢出，他睡覺時總會沾上；坐牢近半年他才獲釋。

他卻沒死心。半年後又是夏天，泳渡逃亡的好季節，這次有經驗了，他事先探勘路線、沙盤推演，7月1個夜晚，他與朋友奔跑3小時到達海邊，沒被解放軍巡邏到，順利下水。

卻在游了大約1/3路程時，在海上被一艘解放軍砲艇發現。眼見就要被追上，人再怎麼游也快不過砲艇，葉漢根與朋友做了一個大膽決定：迎向砲艇游去，躲到船邊。最危險的地方可能也最安全，他解釋，那是夜晚，砲艇需打探照燈，「但探照燈有死角，太靠近船的它反而照不到。他們也知道我們在船邊，但一直照不到，砲艇就一直打轉，我們跟著轉，轉了大概一個小時他們才放棄。」

後來朋友們聽他回憶此事，「大家說我沒有死在那裡算我走運，船下方有螺旋槳，人被螺旋槳打到是會血肉模糊的。我也不知道哪來的勇氣，那時候心情壞到透，如果被抓回去，是第二次逃了，一定被拉去槍斃。」

如果沒有迎向砲艇游去的膽識，也就沒有今日這位心臟科名醫了。後來我們與他聊起心臟科醫師的特質，他這樣形容：「不能毛躁，天塌下來都要頂得住壓力，在非常危急時還能非常冷靜，才有辦法救病人的命，沒命就是那一剎那。」再回頭看他當年那個決定，除了聰慧與膽識，確實也反映了他的冷靜，儘管那年他才十五歲。

廚房打雜 學藝熬出師

他是心臟內科，不開刀，但得做心導管手術，必須在非常危急時將心導管操作得精準到位。我們上網搜尋葉漢根醫師的評價，不少網友都推薦他，有人說他有醫德，但很難掛號，最好早上五點半去排隊，也有人說自己的父親就是被葉漢根從鬼門關救回。

也幸好當年的葉漢根很快決定第二次逃亡，短短幾個月後，香港政府改變政策，不再視逃亡者為難民，而是非法移民，抓到就遣返。

解放軍砲艇離開後，葉漢根與朋友繼續游，直到天亮，當他發現腳踩到地面那一刻，欣喜若狂：「終於自由啦！」宛如地獄直升天堂，香港海警給他們每人一份早餐，並協助聯絡香港親人，葉漢根住進姑姑、叔叔的家。

葉漢根（右）開設的餐廳，菜單都由他一手規劃。

但他也很快懂得香港不是天堂，是英國統治下的資本主義適者生存法則。且香港人普遍歧視中國難民，二個月後他才找到電焊工學徒的工作，老闆刻薄，不時打罵羞辱。再熬2個月，他終於找到廚房工作。

先是洗碗打雜，後來進階到切菜殺魚，他努力上進，最後師傅們終於願意教他手藝。缺資源的人最珍惜機會，他飢渴地拚了命學做港點、燒臘、中廚，每天早上五點忙到晚上11點，終於出師，他到一家小餐館獨當一面，還帶了二個助手呢。儘管累，他卻覺得快樂極了，加上吃得好，那幾年還長高了3公分。

當時，父親已移居英國，叫葉漢根到英國一起生活，葉漢根喜極，申請至英國依親，最後卻沒通過，因為父親早已在香港另結婚生子，「領了結婚證書，依照香港法律，我母親已經不是他太太，他一定不能承認他再婚（重婚），那我怎麼能算是他兒子呢？」

來台習醫 扎實做學問

得知無法依親的那天下午，他回到廚房，拿起砍骨頭的大刀，狠狠對著砧板一刀一刀砍下去，直至砍到手軟。

絕望之餘，他想起逃到香港的重要目的：讀書。廚房太忙，他改到成衣廠、碼頭當搬運工，晚上讀中學夜校，每天只睡3小時，累到在公車上站著都能睡著。房間床鋪四周被他貼滿英文單字、物理化學公式、牛頓定律…，好讓自己連躺在床上都能背。很快地，他從程度落後一大截，變成總是前3名。

他得知台灣的學費、生活費比香港便宜許多，僑生考試又有加分，且參加台灣的「海外聯考」若成績夠好，有保送名額，他決定一試。天道酬勤，畢業後他應考，果然順利保送高雄醫學院。

大一時戶外教學，葉漢根（右）與好同學合影。（葉漢根提供）

生命如倒吃甘蔗，已26歲的他終於踏上習醫之路，比班上同學大上好幾歲。讀醫學院期間，每天早上五點多他就到圖書館排隊，以便搶到獨立舒適的好位子，除了上課，一路讀到圖書館關門，被同學笑稱「副館長」。

他遇事機靈懂應變，做學問卻扎實，當時台灣學生喜歡讀上課筆記，而非醫學原文書，僑生們則習慣讀原文書，考試卻總輸給台灣人，僑生們後來奔相走告「讀原文無用論」，葉漢根卻不為所動。

他在回憶錄描述：「每一個疾病的機轉原理，只有原文書才說得清楚完整。我也真的發現讀原文書對學校考試沒啥幫助。直到在醫院工作及做研究的時候，才發現以前讀原文書時不理解的地方，現在都通了。」

