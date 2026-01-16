醫師斜槓廚師3／不應酬沒嗜好不旅行 他連搭商務艙都整路寫論文

當年為了練習心導管手術，葉漢根（右）在急診科包下所有大夜班，白天瘋狂練習。

但，當住院醫師第一天，他赫然發現最難的不是醫學，是語言，高雄不少病患都講台語，他卻一竅不通。他連國語都是來台灣才開始學，「剛開始講國語時，沒幾個人聽得懂，同學都在笑，可是人長到某一個年紀，18歲後，口音就很難改了。」會因為口音而被排擠嗎？「好像世界各國都是這樣。但當你的實力夠，他們也只能默認，口音就變成你的style（風格）。」

他沒多說什麼，想必曾有一段辛酸歷程，身為移民，注定得雙倍努力吧。我們先前聊到近年不少香港人移民來台，堪比1997年香港回歸中國前的移民加拿大熱潮，他就說：「加拿大有個好處，比較不會排斥那些移民，不像美國。」他從廣東逃到香港，再搬到台灣，也許特別有感。

來台就讀醫學院後，葉漢根才開始學國語，他說一開始同學都聽不懂，常被笑。（翻攝粵心坊臉書）

「我當住院醫師的第一天就開始學台語，你在哪裡生存，就必須跟著那個文化走，不然人家會排擠你。現在我的台語比國語還要好！」後來，他連客家話都學。

研究魔人 機上寫論文

也是擔任住院醫師期間，他發現自己對心臟科特別有興趣，但心臟科醫師極度忙碌，那時他剛結婚不久，找太太商量，坦承以告：「我想走心臟科，但會很忙，妳就當成我去跑遠洋漁船。」

心臟分內、外科，外科的職業生涯受限體能，通常比內科短，葉漢根盤算自己已比同學年長好幾歲，決定走心臟內科。升主治醫師後，起初被分到急診科，醫師們最討厭值大夜班，葉漢根偏偏包下所有大夜班，利用白天狂練心導管手術。急診科2年，他做了350個緊急心導管手術。多年後他更加純熟，一般醫師做緊急心導管手術需30至60分鐘，葉漢根說，他對自己的要求則是8至18分鐘才算及格。

葉漢根除了看診外，也做大量研究，是國內極早研究幹細胞的醫師。

他也做醫學研究，建立團隊，成為國內極早開始研究幹細胞的醫師。高雄長庚醫院胸腔及心臟血管外科醫師許俊傑回憶：「我剛認識葉醫師時，是他找我做動物實驗，因為內科醫師沒有在做開刀手術，而醫學中心有升等的壓力，他需要做一些動物實驗。他打聽到我會做動物實驗，邀我加入他的團隊。我們從只有2、3個人的小團隊，到後來變成2、30人。」許俊傑說，葉漢根是前輩也是「恩人」，「如果沒有他，我無法這麼快升上教授。」

從許俊傑口中，我們也證實葉漢根的確是工作狂、研究魔人。許俊傑說，葉漢根出國參加研討會時，有時也邀他一起，「他有廠商贊助，常搭商務艙，但他在商務艙裡既沒有享受美食，也沒有看電影看得很爽。當我看完很多電影，下飛機時他常說『我已經寫完一篇paper』或『我改了三篇文』。我就覺得我好廢，哈哈。」許俊傑又說，醫師們出國開會結束後常多留一天，在附近小旅遊，「葉醫師都拒絕，不然就是百般不願意，有一次他終於答應多留一天，結果整路都在寫paper！平常他在醫院工作，也通常早上五點半就起床，然後去把住院的病人搖醒，說『我來看你了』。」

醫師出國也不免要購物送家人，許俊傑說，葉漢根不逛街，但曾託他買包，「買好幾個Longchamp包，送研究室的助理們。」有送給他老婆嗎？「沒有。」許俊傑又說，做研究、養團隊十分花錢，得向醫院或國科會申請經費，但近年經費縮減，葉漢根常自掏腰包養團隊。

善用時間 分秒不放過

高雄長庚醫院腦血管科主任林宏昇則說，多年前葉漢根邀他加入研究團隊時，「我受寵若驚，因為他的論文產量很大，很有名。可是當我叫他『老師』時，都被他糾正，他說叫他學長就好，完全沒有架子。」

沒架子、待人客氣，工作上卻一板一眼。他的實驗室成員、生物醫學博士陳怡玲對我們說，葉漢根平常會開玩笑、好相處，但做研究非常嚴謹，要求極嚴格，有一次她就被唸到差點落淚。林宏昇則觀察葉漢根似乎很少參加應酬，即使他的研究是當前最尖端的再生醫療（細胞治療），「以他的等級，應該有不少人邀他，可是他好像很少參加，即使好不容易去了，總是吃到一半就說要趕回研究室。不過，如果我邀他演講，他幾乎都會答應！」

葉漢根的研究室裡，每一盞燈皆如此光禿禿沒有燈罩，充分透露他的實用主義性格。（簡竹書攝）

林宏昇與葉漢根都住在高雄長庚醫院的宿舍，就在醫院的隔壁棟大樓，「我很常在週末看到葉醫師從宿舍走去醫院，週日沒有門診，這表示什麼？表示他是去做研究。他已經這麼厲害了，還這麼努力。」又補充：「葉醫師對於醫學研究的倫理抓得很嚴謹，他會很中立地看待自己的研究對病人有沒有實質幫助，而不是只為了學術成就。」

一般醫師為了區隔工作與生活，多半不願住在宿舍，葉漢根卻一住三十多年。葉漢根頗得意地解釋：「找資料什麼的都方便，走到研究室不用五分鐘。住宿舍，我一生最少可以比一般人省掉2/5的交通時間。通勤浪費我們那麼多時間，不值得。」對時間錙銖必較。他比其他醫師晚7年習醫，最後卻比其他醫師早七年升上教授，祕訣就在此吧。不過，他只對我們說是省時間，自傳中卻曾提到，若有病人急性心肌梗塞，他從宿舍趕到心導管室只需五分鐘。

他專注醫學，無視其他，從另一個小地方也可窺見。我們去他研究室拍照，一進去，卻被天花板上一顆顆光禿禿、赤身裸體的螺旋省電燈泡嚇到，沒有一盞燈有燈罩，恐怕低收入戶家裡的燈都比這裡美觀一些。問他為何不裝個燈罩，他有點不好意思地笑著說，自己確實很沒情趣。

葉漢根在高雄長庚醫院已三十多年，在醫院隔壁的宿舍也住了三十多年，他說不想浪費時間通勤。

後來我們問他，平常有何休閒嗜好嗎？他忽然略帶感慨：「我好像沒有特別對什麼東西有嗜好，有人會畫畫，有人彈琴，有人去旅行。但這些都不是我的嗜好。有人喝紅酒，但我連喝啤酒都會醉。可能當年覺得每一刻時間都要善用，久而久之，對那些曾經應該要出現的、那個年代的嗜好，都自己把它剝奪了。」他說，大概只剩維持健康而做的跑步吧。

剝奪的是什麼？他沒多說，但他在自傳中曾提到，兒時愛讀歷史小說、傳記，姑姑曾將《三國演義》《西遊記》《水滸傳》從香港寄到中國大陸給他，他視若珍寶，天天沉迷那3本書。

但其實，他還是有一項嗜好的。好友許俊傑回憶，初識葉漢根時，「我不知道他的背景，有天我們做完一隻豬的實驗，我看著那隻豬，在想說有沒有辦法拿來做烤豬？我是開玩笑地跟助理講，結果葉醫師忽然說：『不行，豬要先吊起來、風乾。』我想說一個醫師怎麼能講出這麼專業的事？就問葉醫師怎麼會知道，他說他以前當過廚師，我想說怎麼可能！一般醫師怎麼可能當過廚師？」

