醫師早上教、消防晚上救 新北急產訓練立見成效！

新北市消防局第五救災救護大隊月初辦理進行教育訓練，邀請醫師到場指導。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市消防局第五救災救護大隊月初於轄內鳳鳴分隊辦理「急產處置專題救護月例會」，針對院前急產辨識、產程風險管理、新生兒復甦與母體照護等關鍵流程進行教育訓練。本次課程特別邀請亞東醫院急診醫學部副部長孫仁堂醫師、土城長庚醫院陳承彬醫師、恩主公醫院支伯生醫師及林口長庚醫院葉忻慈醫師到場指導，從臨床觀點與最新醫療指引示範與回饋，強化救護人員實務操作能力與醫療決策思維。

值得一提的是，當晚即有與會之樹潭分隊救護人員出勤處置一起急產案件。現場胎兒即將娩出，情況緊急，同仁依循上午課程反覆強調之處置步驟，迅速建立安全環境、協助產程、進行新生兒保暖與呼吸評估，並完整照護產婦後續狀態。整體流程冷靜、專業、團隊默契佳，成功協助產婦與新生兒平安送醫，母子均安。

救護人員吳旻潔表示：「上午醫師提醒的要點，晚上立刻用上，真的很有幫助。」救護教官邱治強指出，透過真實案例分享，訓練不再只是理論，而是把經驗快速複製給每個人，讓未跑過的人也能具備面對狀況的能力。

亞東醫院急診醫學部副部長孫仁堂醫師指出：「院前端常常決定病患後續預後，能與第一線救護人員分享最新醫療觀念非常重要。」

第五救災救護大隊長高宗祺表示，院前急產雖不常見，但臨床風險高、處置窗口極短，若評估失誤可能造成母胎雙方生命危害。本次教育訓練由多家醫院醫療指導醫師實地示範與指導，有助於救護人員將醫療知識轉化為實際現場能力，提升整體急救品質，未來將持續辦理救護月例會，並邀請醫療指導醫師參與教育訓練、設計模擬情境與案例回饋機制，透過臨床與院前雙向合作，強化新北市院前急救體系，提升病患照護安全。