生活中心／綜合報導

即將要過年了，大魚大肉怎麼能少，小心油膩飲食造成身體負擔。研究證實，益生菌對於腸胃健康有顯著幫助：能強化黏膜、降低發炎、促進腸蠕動、維持菌叢平衡。但醫生也提醒，消費者得仔細挑選。通過國際認證的菌株，不但能幫助腸胃維持平衡，還能提升保護力。

琳瑯滿目的年菜料理，光看都口水直流，即將迎來過年假期，大魚大肉怎麼少得了，更別說飯後甜點樣樣不能錯過，但吃好吃滿，心靈滿足了，小心身體抗議！家醫科醫師李文祺：「尾牙啦或是春節過後會有春酒，那聚餐就會變比較多，高油高鹽高糖的比例會增加喔，那再加上暴飲暴食的情形，吃了很多東西，又造成腸胃不適應。」

醫師曝年菜五大地雷 外食族必看保養關鍵

醫生表示，像娘家益生菌專利菌株NTU101，獲得美國FDAGRAS最高安全認可，耐胃酸膽鹽，7天就可養出4倍好菌。（圖／民視新聞）

油膩飲食，容易引發消化道不適，尤其外食族群更是常見，普遍症狀像是胃痛、胃食道逆流、腹瀉、便秘等。很多人知道可以吃益生菌，但醫生提醒好好選擇，像是娘家益生菌專利菌株NTU101，獲得美國FDAGRAS最高安全認可，耐胃酸膽鹽，7天就可養出4倍好菌。另一款，順暢有酵更加入19種綜合消化酵素，分解、消化，通通照顧好。

家醫科醫師李文祺：「益生菌的角色在於，維持消化道菌叢的平衡，以及消化道正常生理的機能，適當搭配消化酵素，有助於將飲食中的蛋白質，脂肪與糖類等大分子營養素，進行初步的分解，使消化過程更順暢，很少在家裡煮，或者是聚餐比較多的人，再來就是你本身，就有一些消化道的一些狀況，還有長者以及平常，壓力比較大的人都適合。」

醫師表示，春節圍爐掌握五大要點，進食七分飽、清淡、注意保存加熱、酒精適量、以及多喝水，就能健康安心過好年。（圖／民視新聞）





除了保健品助攻外，年菜這麼多，醫師也分享避雷清單，春節圍爐掌握五大要點，進食七分飽、清淡、注意保存加熱、酒精適量、以及多喝水，就能健康安心過好年。

