醫師有感元旦寶寶大幅下降 學者：生育補助仍須加強

護理師小心翼翼將寶寶包裹在布巾內，放上嬰兒床，剛出生的寶寶全身粉嫩嫩，2026年1月1日新年第一批元旦寶寶來報到。

元旦寶寶媽媽張小姐說：「這是他自己挑的時間，真的就在昨天破水，然後因為第一胎的關係，產程也比較長一點點，他就選在了元旦，應該每年都會幫他特別的辦一下生日這個儀式感。」

懷胎10個月順利卸貨，媽媽張小姐原本預產期是1月3日，結果12月31日早上就破水，在產房中跨年，終於在早上9時左右生出重達4100克的小女嬰，滿臉都是感動與喜悅。

元旦寶寶爸爸蘇先生說道，「當然能在這種特別有意義的時間點，其實也是蠻幫寶寶自己也開心，也算是一個驚喜。」

截至1日早上，台安醫院共2個剖腹產的元旦寶寶出生，其餘還有汐止國泰綜合醫院1個剖腹產女寶寶，還有不少醫院是產婦待產中，不過第一線醫師很有感，元旦寶寶變少了。

台安醫院婦產科醫師宋承嬡觀察，「以前可能在熱鬧的時候，產房一天可能會有生十幾個寶寶，但現在可能每天大概是個位數，更好的是我們可以跟產婦還有家庭他們多多溝通，也給他們更精緻化的照顧。」

台大國發所教授辛炳隆認為，「我們老化速度非常的快，我們生育率下降的速度基本上在全世界大概排前3名，在人口結構上來講，我們常講是一個急速轉型的狀況，催生方面，我們花的錢真的不夠多啦。」

學者提醒，因為少子化趨勢，台灣勞動結構明顯老化，認為現有補助措施已經逐漸完善，不過應該加大力度讓民眾各有感，才有改善情勢的可能。