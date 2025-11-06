醫師林思宏燒肉店打人！怒嗆「我禾馨集團的」 詐保案還在審又被告

禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏官司纏身。圖／翻攝自林思宏臉書

禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏，先前涉嫌指示旗下5家診所，協助孕婦詐領保險金高達6700萬元，遭到檢方起訴，案件還在審理當中。今年2月又爆出暴力事件，他在燒肉店跟鄰桌客人爆發口角，毆打別桌客人，遭到被害人提告傷害、恐嚇和妨害名譽等罪。

今年2月林思宏在大安區市民大道一間燒肉店用餐，在吃飯其間疑似因音量問題與鄰桌客人發生口角，於是上前毆打男子臉部，並掐住另一名男子，過程中不斷飆髒話，還嗆聲說「我是禾馨集團的」。

廣告 廣告

事後4名被害人報警提告，指控林思宏傷害、恐嚇、妨害名譽等罪，檢方指出雙方在傷害、公然侮辱部分和解，但是嗆聲說「我是禾馨集團的」，難認構成恐嚇，因此全案不起訴。事實上，這早已不是林思宏第一次惹上官司，他在2021年就因為涉嫌造假名冊讓65名非醫事人員優先接種COVID-19疫苗，其中42人還是前立委高嘉瑜的前男友林秉樞的親友團，被依偽造文書罪判拘役120天、得易科罰金、緩刑兩年。

另外，2022年時林思宏涉嫌指示旗下診所偽造產婦診斷證明，幫助孕婦詐領保險金高達6700萬元，遭到檢方起訴，目前案件還在審理當中。隔年林思宏酒駕遭逮，酒測值高達0.62毫克，被依公共危險罪送辦，當時他宣布辭去禾馨醫療集團的行政管理職位，遭判3個月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，並且需要公庫支付20萬元，向指定機關提供30個小時的義務勞務。



回到原文

更多鏡報報導

太子集團在台洗錢！陳志心腹是「她」 星籍帳房身分曝光

陳志一手打造詐騙帝國！太子集團「在台洗錢」手法曝光 事件演變一次看

政大邀黃國昌演講 上千留言「提問」塞爆：會被嗆白癡問題嗎？