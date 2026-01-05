醫師林繼宇力薦高敏敏新書 從飲食看見情緒與生活的連結

（健康中心／綜合報導）在情緒失衡的背後，往往藏著被忽略的飲食習慣，高壓與快節奏的生活讓人三餐變得草率，久而久之，不僅影響身體狀態，也讓情緒的波動更難掌控。身心精神科醫師林繼宇（魚葛格）表示自己在診間中經常提醒病人：「好好吃飯、好好睡覺。」，從實務上也觀察到許多個案的情緒困擾往往與作息、飲食脫不了關係，然而想要落實改變，就需要一套能明確引導實踐的教材資源。有鑑於此，林繼宇醫師特別推薦高敏敏營養師的新書《吃對了，運動瘦身才有感》，他認為書中不僅釐清飲食觀念，更提供實際可行的方法協助讀者在日常中落實改變。

圖／攝於 誠品書局 出色文化 出版

林繼宇醫師指出要讓營養觀念真正落地，必須依賴清楚、有系統且容易執行的內容指引，而非片段的口號式建議。《吃對了，運動瘦身才有感》正是一本貼近日常，兼具彈性與邏輯的飲食實用指南。書中不僅梳理常見的營養誤區，也針對不同的生活節奏、運動頻率與工作型態的族群設計了多元、有邏輯彈性又具體可行的飲食建議，讓讀者能夠依據自身需求進行調整及應用，完善飲食規劃不再只是理想目標，而是能夠真實落地的日常選擇。

作者高敏敏營養師長期投入營養學知識推廣，善於運用生活化的語言將複雜的營養概念化繁為簡，使讀者能夠輕鬆理解並付諸實行。這回，她在新書《吃對了，運動瘦身才有感》中不談理想化飲食，而是將矛頭對準日常細節，在每個章節聚焦探討食材選擇，深入餐盤組合及外食應對等真實情境，透過案例與目標導向的設計逐步拆解背後的營養邏輯，讓讀者不僅只是讀過，而是能夠真正地融會貫通。

圖／攝於 誠品書局 出色文化 出版

飲食從來不只是熱量與營養的數字計算，更涉及對身體與心理狀態的理解與照顧。高敏敏營養師感謝林繼宇醫師對飲食與心理健康關係的重視。她也表示新書《吃對了，運動瘦身才有感》重點不在標準解法「怎麼做」，而是幫助讀者思考「怎麼做才適合自己」，同時期盼透過本書能夠幫助更多人改善日常飲食習慣並找到適合長期維持的生活方式。

