醫師楊振昌：若誤飲腐蝕性清潔劑 勿催吐速就醫

（中央社記者陳婕翎台北1日電）醫師楊振昌今天表示，如果誤飲清潔劑，千萬別催吐，大量喝水或喝牛奶效果有限，傷害往往1分鐘內已造成，最重要儘速送醫，24小時內接受胃鏡檢查，評估灼傷嚴重度。

連鎖茶飲店春水堂台中市公益店員疑誤拿裝有清潔劑熱水瓶為客人回沖熱茶，顧客飲用後出現喉嚨灼傷症狀，3人就醫後無礙。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌接受媒體聯訪說，家用清潔水瓶清潔劑濃度通常不高，理論上不會造成極度嚴重腐蝕傷害，但工業用清潔液濃度極高，如果是pH值小於2的強酸或大於12的強鹼可能導致嚴重灼傷。

楊振昌表示，即使家用清潔劑造成灼傷，多半仍可治療，不至於無法挽回，送醫後會以內視鏡、胃鏡檢查，依灼傷程度分為1到3級。第3級以上可能導致食道破裂、敗血症，後續可能出現食道或胃狹窄、吞嚥困難；第1、2級通常沒後遺症。（編輯：李明宗）1141201