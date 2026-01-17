醫師洪敦智捕捉百艘郵輪 與民眾分享美麗倩影

基隆醫院醫師洪敦智喜歡拍郵輪，已拍攝上百艘郵輪。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有人喜歡拍火車、有人喜歡拍飛機，也有人喜歡拍基隆港大小船隻，基隆醫院醫師洪敦智就喜歡拍郵輪，利用休息時間上山下海拍攝郵輪的美麗倩影，即使寒流來襲、三更半夜也樂此不疲，他拍攝的郵輪超過百艘，並將拍攝美麗畫面PO在臉書社群與民眾分享。

洪敦智從學生時代就喜歡拍照，大學時期就參加攝影社，從早期的老舊相機、單眼相機、傻瓜相機到數位相機，他都玩過。一開始並沒有侷限拍什麼主題，只是想記錄身邊美麗、令人感動的事物。

廣告 廣告

他也曾追過火車、拍過飛機，在基隆港更多的是進進出出的船隻，2013年他和太太搭乘郵輪之後，對郵輪產生興趣，專注於拍郵輪。他會查郵輪進港的時間，提前在基隆的山頭守候，拍攝郵輪進出港的影像。

基隆港西岸地標、海門天險觀景台或和平島海堤，是洪敦智最常拍攝郵輪的地點，只要他沒看診的時間，他都會去拍，從郵輪在港外慢慢駛進港，他全程跟拍，一拍最少半小時以上，近年他也嘗試空拍，他說，可以不同的角度和視野拍攝。

不論白天黑夜或是寒流來襲，只要有郵輪進港，洪敦智都會站適當的位置，拍攝美麗的身影，去年底挪威太陽號首航基隆港，凌晨2點半進港，他站在和平島海域上迎接挪威太陽號，回家還剪輯上網和網友分享，整夜沒睡也甘之如飴。

洪敦智已拍過上百艘郵輪，他說，他喜歡拍攝整艘郵輪，構圖較四平八穩，不會標新立異，尤其喜歡對比式構圖，有建築物和郵輪相對應，如主普壇和郵輪、基隆嶼和郵輪，民眾一看就知道。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被嚴重低估！她推鹹酥雞攤「1冷門品項」：好吃到發瘋

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

「最美政戰士」自願調東引服役 葉采青自曝射擊打靶糗事

