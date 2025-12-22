醫師王敏雄說明心房中膈缺損 (圖)

「腫塊摸起來光滑、可移動，應該是良性的吧？」這個迷思，可能讓你錯失黃金治療期。一名70歲廖姓婦人，早在十年前就摸到乳房內有一顆腫塊，因為觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，所以沒有特別在意，也未定期追蹤。直到近期腫塊變大變硬，才前往醫院就醫。經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片結果確診為乳癌，讓她後悔不已。 7旬婦人自我觸診判定良性腫瘤未追蹤 10年後確診為乳癌 乳房外科李育嘉醫師指出，廖姓婦人的經歷並非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。李育嘉醫師強調：「觸診可以用來幫助發現異常，但絕對不能用來診斷。」只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖女士最終確診為浸潤性乳管癌，目前已安排化療合併免疫治療。此外，李育嘉醫師也觀察到乳癌有年輕化的趨勢，他分享門診中曾收治一位20多歲、無家族病史的年輕女性確診乳癌。李育嘉醫師說，有些人以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，這些都可能成為乳房健康的潛在風險。 定期檢查莫輕忽 早發現異常早治療 在診斷流程部分，

