醫師畢柳鶯助患者斷食善終惹議 石崇良：非「常規醫療」需討論

衛福部長石崇良指出，「臨終或者是安寧療護的各種模式，包含住院的安寧、共照或者是居家安寧等，斷食善終這個方式，在目前來講，並不是在我們常規的安寧療護裡面，所以需要更多的討論。」

石崇良表示，在推動安寧療護過程中，是以「尊嚴善終」為最終目標，許多安寧醫界專家持續討論中，期盼發展出符合民眾需要及期望的善終方式；不過，斷食善終到目前為止，並非安寧療護中常規醫療方式，還需更多討論，才能了解其可行性。

更多公視新聞網報導

中央擬生育補助每胎每月3萬 陳時中：初步構想、討論中

