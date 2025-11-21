「醫師畫家」郭宗正總裁熱愛藝術 病床上專注作畫熬過病痛





郭宗正醫師不僅是ー位醫者，更是一位藝術家，自己躺在病床上，被治療與休養時，仍在病床架起畫板，聚精會神作畫，這種對繪畫的熱愛與感染力，冲散了病房的冷淒氣息與病患的傷痛哀愁，確實相當特別，畫壇人士盛讚郭宗正醫師的勵志精神。

身為郭綜合醫院總裁的郭宗正，醫務繁忙但熱愛繪畫，常利用夜晚偷閒，在他的辦公室作畫，畫到半夜甚至天亮，這幾年熬過病苦折磨，身体逐漸康復ー如往昔的精神奕奕。

當初臥病在床，仍孜孜不倦提筆作畫，記錄一段病房中的時光歷程，他在病床上專注的作畫中，護理師細心地處理液体輸管，各司其職，在各自專注著不一樣的事件之間，呈現ー個寧靜祥和的時光。細微動作間穩含著尊重與關心、專注與信任。

郭宗正以醫術守護生命，以畫筆記錄感動，臥床病痛仍不忘作畫，並收集所畫精品再次辦畫展，展現他屹立不搖不為病魔所苦、不服輸的鐵漢豪情，熱愛藝術的創作精神更令人敬佩。

