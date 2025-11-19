醫師的 30 坪單身獨享宅，以石與木寫出安定溫度，將自然氣息帶入療癒的生活日常
編輯 Yuwei｜圖片提供 慕澤設計
小編帶你看好宅
對於長期處在高壓環境的醫師而言，「回家」不只是休息，更是一種調整身心的儀式。這間 30 坪單身小豪宅，從一進門開始，就以天然材質的溫度包覆全室，希望替屋主打造能真正卸下防備、回到自我狀態的生活空間。
整個公共空間以現代風為主軸，卻不追求銳利與冷感，而是透過沉穩的大地色調、自然紋理的石材與木質語彙，堆疊出極具靜謐感的氛圍。客廳最令人印象深刻的莫過於那面帶著粗獷手感的天然石材電視主牆，厚實的質感如同山壁般安定，讓人視線一落下就能感到心緒沉澱。搭配灰色皮革沙發、柔和光感的立燈與輕薄的白色窗紗，使整個空間在沉穩與輕盈之間取得和諧平衡。
餐廳與客廳採開放式串連，整片實木餐桌成為空間中的視覺重心。溫潤的木紋在日光下顯得格外迷人，也回應屋主「希望休憩空間具天然氣息」的核心訴求；而兩盞金屬吊燈則替樸實氣質注入一絲精緻現代感，使自然與質感在此共存。
更令人喜歡的是設計師對光線的運用。大片落地窗引入柔和自然光，透過布簾、石材與木皮的肌理反射出不同層次的陰影，使家中始終帶有濾鏡般的溫柔光暈。臥室延續同樣的自然語彙，以柔霧灰為基調，搭配飽滿繃布床頭與羽絨寢具，少即是多的配置讓休眠空間更顯純粹。當陽光透過百葉灑入室內，光影交錯的畫面彷彿能讓人瞬間忘卻疲憊。
無論是石材的穩重、木質的溫潤，或光線的柔和，都替這位屋主建構出一處能真正讓身心喘息的私人避風港。
小編的最愛
粗獷的紋理搭配俐落的現代線條，讓空間同時具備大自然的沉靜與都會的純粹。尤其在午後陽光灑落時，石材縫隙間的陰影層次格外迷人，彷彿把戶外的山石質地原封不動帶進家中。這份真實的自然感，不浮誇、不過度設計，正是最能讓人感到安心的力量。
慕澤設計室內裝修股份有限公司／鄭錦鵬、蔡宗諺
地址：台北市信義區信義路五段150巷401弄56號一樓
電話：02-25286603
Email：muzemail01@gmail.com
網站：http://www.muzedesign.com.tw
