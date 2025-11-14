醫師真實急診故事創作 玫瑰墓音樂會感動全場師生

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】由嘉義西區扶輪社主辦，阿里山扶輪社及民雄扶輪社協辦的「玫瑰墓音樂會」，今（14）日在嘉華中學禮堂舉行，玫瑰墓樂團團長蘇世揚醫師帶領團隊演出，校長陳俊榤、師生約800人及來賓共襄盛舉。蘇世揚醫師用音符與聲音娓娓細訴，「珍愛生命」從「生命教育」做起，在生老病死議題之外，融入社會、人文、親情與反毒，不同面向省思與關懷，藉由真實故事與歌聲的渲染力，讓更多人知道毒品對身體無法回復之傷害，傳達珍惜生命，讓與會者受益良多。

蘇醫師長期在急診第一線，親身經歷各種生離死別、遺憾與奇蹟，把多年來最深刻、最真實的生命故事，化作一首首歌曲與旁白，引領學生重新思考「生命的重量」。

現場演出時，玫瑰墓透過真摯的音樂與強烈情感詮釋，讓學生彷彿走進急診室的現場。從意外事故、家庭情感，到面對生命最後一刻的抉擇，故事貼近人心、震撼指數十足。不少同學聽到動容處悄悄拭淚，也有人在演後分享自己對生命價值有了不一樣的感受。

蘇世揚醫師表示，他是一名醫生，目前是台南市立醫院急診部主任，所以將醫院裡接觸的患者、家屬、癌友、病童的故事，自己作詞作曲化成一首首的歌曲。透過故事、歌曲來講述「生命教育」。用生命重要四大課題「生命健康、事業金錢、情感家庭、夢想志趣」來講述生命教育。他說主題含生、老、病、死、抗癌、生命鬥士、兒虐、病童、家暴、霸凌、反毒、反暴力等生命議題，藉此音樂分享大衆，尤其是青年學子。

玫瑰墓樂團，成員有五個音樂碩士，結合木吉他，大提琴、小提琴、鐘琴、非洲鼓、貝斯，三主唱來詮釋原聲搖滾，每個歌曲的背後都有個故事，故事的動人除了生離死別外，亦交織著人們的感情與親情所帶來的每個觸動。

玫瑰墓樂團近五年於全台巡迴的「生命音樂演講」，受邀演出全台近500場，足跡遍及各級院校、扶輪社、獅子會，慈善會、宗教、商會; 軍方等團體，對民眾、學生的啟迪和鼓勵造成前所未有的轟動及影響。玫瑰墓樂團的一場「生命音樂會」，希望可以改變影響每個人的一生，這就是創團的目的。

