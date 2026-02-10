醫師示警：這些常見食物都會讓身體發炎、血糖失控！小心癌症找上門
有些生活習慣，其實正悄悄造成身體慢性發炎！功能醫學醫師許嘉珊指出，慢性發炎與急性發炎不同，它往往在體內默默發生，影響身體各系統功能。長期下來，可能導致各類代謝性疾病、心血管問題、免疫系統失衡，甚至癌症等疾病。
飲食失衡是慢性發炎的主要因素之一
許嘉珊表示，過多精製糖、促發炎油脂、精緻澱粉與超加工食品，卻缺乏蔬菜纖維與優質脂肪，容易造成血糖波動、脂肪堆積與腸道菌相失衡，刺激發炎因子分泌，長期下來恐增加心血管疾病、脂肪肝、代謝症候群風險。
喝水量不足會影響代謝與排毒效率
水分不足會使血液循環與代謝變慢，廢物與毒素排除效率降低，排便不順。許嘉珊指出，水喝不夠會導致代謝廢物與自由基堆積，累積毒素無法從身體順利排出，也會影響皮膚及腸道健康。
久坐缺乏運動容易造成內臟脂肪增加
長時間坐著不動，肌肉活動減少，血液循環與淋巴回流不佳，也讓代謝變慢。許嘉珊提到，久坐不動易造成內臟脂肪增加、代謝症候群風險升高；累積的脂肪組織本身會釋放發炎因子，加劇慢性發炎。
長期壓力過大會使免疫系統失衡
慢性壓力會使皮質醇長期失衡，影響免疫系統健康。許嘉珊解釋，初期皮質醇具有抑制發炎作用，但長期過高會造成免疫系統失衡，使身體對輕微刺激也出現慢性低度發炎，整個體內彷彿無數小火不斷蔓延。
睡眠不足品質不佳會增加慢性疾病風險
睡眠是身體修復、肝臟解毒與免疫系統調節的重要時間。許嘉珊強調，長期睡眠不足，會讓發炎因子如CRP、IL-6上升，也影響肝臟代謝毒素能力，增加慢性疾病風險。
吸菸過量飲酒刺激自由基生成
菸草中的化學物質與添加物，和酒精代謝產物（乙醛）均屬於強烈的氧化壓力來源。許嘉珊指出，吸菸會刺激自由基生成、破壞血管內皮，增加全身性發炎狀態。
環境毒素長期暴露會導致慢性發炎反應
日常生活中接觸到的環境荷爾蒙、重金屬累積和黴菌毒素等，都會影響細胞代謝與免疫功能。許嘉珊提到，長期暴露會使氧化壓力升高，導致慢性發炎反應，並可能干擾正常荷爾蒙運作，讓肝臟負擔加重。
改善慢性發炎方法
許嘉珊建議，慢慢將體內慢性發炎的火苗撲滅，應從日常生活中做出改變。在飲食方面，增加蔬菜、水果、全穀雜糧，選擇植物性蛋白或白肉、少吃紅肉，並選擇健康油脂。每天依體重與活動量補充足夠水分，每周至少150分鐘中等強度運動。建立紓壓管道，保持固定就寢和起床時間，每晚睡足7至8小時。避開二手菸環境、酒量盡量減少，並減少塑膠製品加熱、避免霉味環境、選擇低重金屬食材和用具。
