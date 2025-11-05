醫師神隊友!全國首家醫院開辦手術護理師培訓班 院長：不能沒有你





亞洲大學附屬醫院首開全國各醫院風氣之先，開辦「手術護理師培訓班」，不僅培訓費用全免，每個月更提供高額生活津貼，讓學員可全心學習沒有負擔，4日舉辦開訓典禮，院方表示，開刀房手術團隊分工精細，其中手術護理師扮演醫師左右手重要角色，確保醫療過程精準且高效率，是醫院不可或缺的重要神隊友！

院長許永信昨率領多位外科部醫師及護理部同仁舉辦開訓典禮，同時將象徵手術室的手術刀器械道具交給參訓學員，鼓勵訓練期間「有問題就問」，學得越多，將來真正上場時會更得心應手。

許永信指出，手術室專業護理人力缺口受到台灣少子化影響，面臨高流動率、經驗斷層及訓練經驗不均等挑戰，因而讓各家醫院需才若渴，尤其頂尖手術護理師對各類外科手術樣態、器械設備及流程均能駕輕就熟，從術前準備、無菌操作、遞送器械等過程中，可以與執刀醫師搭配得天衣無縫，隨時處理瞬息萬變的醫療緊急狀況，「是手術房內不可或缺的靈魂人物」，具備高度專業與即戰力，可說是「不能沒有你」！

然而許永信表示，目前國內由台灣手術全期護理學會、台灣外科醫學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會等單位，共同舉辦手術專責護理師培訓計畫，只是培訓對象需達到N2（含）以上進階制度，且培訓院所須為醫學中心等級，或者全院500床以上之區域教學醫院，對於手術護理師的人力填補較難產生即時性的效益。

因此院方積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，同時也參考相關單位的課程架構並優化標準訓練體系，整合無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後處理與紀錄、高階術式支援及專業能力驗證等五大模組，所有參訓學員結訓後「技能點滿」可立即執行扮演手術室關鍵重要角色。

神經醫學中心副院長林志隆強調，在三個月的訓練期間內，將安排多達32位各外科專科與次專科主治醫師及資深手術護理師親自授課培訓，採用手把手教學模式，將各種外科手術的每個程序、器械以及常見突發狀況逐一拆解，可說是最為貼近現場的教學課程。

院方也期許未來若辦理效果顯著，可結合護理學會啟動認證計畫，並啟動跨院合作模式，與更多醫院建立聯訓機制，實施輪訓教學與師資資源共享，有效解決護理荒危機。

