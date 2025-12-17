醫師稱小問題？女子罹蟹足腫控「隆乳害潰爛」 診所：不符事實

記者簡榮良／高雄報導

雙方各說各話。來自新北的一名女子，本身是蟹足腫體質，為了美胸，去年9月特地南下與醫師諮詢且隆乳，過程中表明自己有蟹足腫體質，最在意術後疤痕，醫師掛保證「這是小問題」；未料，術後不久傷口化膿、發高燒，女子控訴醫師曾口頭承諾醫藥費全額負責，至今卻未有實際作為。對此，遭指控診所發聲明，內容與事實不符，手術前已向病患充分說明可能風險及術後併發症。

站在鏡子前，自信的美胸被烙上大面積傷口，不忍直視，連小可愛都不敢穿，出門遮遮掩掩。（圖／翻攝自Dcard）

遭指控診所今（17）日發聲明，經確認，該名病患確曾於診所接受隆乳手術。手術前，診所依醫療常規進行完整之術前評估與諮詢，並就手術可能風險、術後併發症及個人體質差異（包含蟹足腫體質之可能性），向病患充分說明，並取得病患之知情同意。

而蟹足腫為醫學上已知之疤痕體質反應，與個人體質、傷口癒合機制等因素高度相關，即便手術流程符合醫療專業標準，仍可能於特定體質患者身上發生，並非可完全預防醫療結果。

針對病患術後反映狀況，診所於第一時間即安排回診評估，並提出後續醫療建議與協助方案，期能在專業醫療範圍內，協助病患改善術後情形。對於病患之不適與感受，診所表達高度關切與尊重。但相關內容與事實不符，診所所有醫療行為均依照現行醫療法規及專業醫療準則執行，並無違反醫療常規或疏忽病患權益情形。

這一切的一切得從去年說起。來自新北的一名女子發文控訴，去年9月9日特地南下找醫師諮詢，過程中，再三強調自己有蟹足腫體質，最在意的是術後疤痕是否會腫起、發癢，醫師當下誇海口說：「這小問題，交給他」。

基於信任，追隨醫師到南部診所進行隆提乳手術；未料，不到10天，左胸發炎流膿，10月15日強忍高燒38度以上，在友人陪同下南下求診，聽從醫師指示抽出膿液即可改善；隔日返家後病況急轉直下，左胸紅腫滲液不止，前往急診。2天後在北部手術重修並處理傷口問題，施打PRP生長因子。原理是抽取出患者自身的血液，經過離心分離出高濃度血小板與生長因子，再注射到患部，利用這些生長因子促進組織修復、減緩疼痛並加速復。

女子指控，雖然有簽署同意書，但醫師僅輕描淡寫表示「只是形式」、「很安全不用擔心」。今年1月17日首次施打後表面看似改善，但3月26日第二次施打時，醫師稱使用「調配過的PRP針劑」，並順勢在腹部剖腹產疤痕處施打類固醇，過程同樣匆促簽名。直到5月2日回診，醫師僅提供優碘藥膏擦拭，並稱會找皮膚科協助，但遲遲未聯繫，曾口頭承諾醫藥費全額負責，卻至今未有實際作為，甚至還曾提議進行第三次PRP施打，令她難以置信。

站在鏡子前，自信的美胸被烙上大面積傷口，不忍直視，連小可愛都不敢穿，出門遮遮掩掩，這樣的日子沒有盡頭。她希望拿自己當例子，提醒接受醫美療程前務必審慎評估，相關單位也應正視醫療處置與告知責任問題。

