醫師節快樂！ 感謝有您守護健康
【記者 謝雅情／南投 報導】11月12日是一年一度的醫師節，縣長許淑華、衛生局長陳南松，共同向辛勞奉獻的醫師們致敬。感謝全縣醫師們長年投入公衛與醫療服務，防疫、偏鄉巡迴、社區健康促進，都展現醫者仁心，守護縣民健康。祝福所有醫師節日快樂，醫路順心。
南投縣醫師公會理事長陳宏麟表示，「每一位醫師，都是這片土地上最溫柔的守護者。在醫療資源有限的環境中，默默堅守崗位、照顧鄉親，無論是白天在診間的診療，或夜裡緊急的出診，都展現出對生命的敬重與專業的堅持。醫師節不僅是屬於醫師們的節日，更是全體社會向醫療夥伴致敬的時刻。公會由衷感謝每位在南投努力付出的醫師，也特別感謝醫師的家人與團隊，在背後支持醫師們，讓醫師們的醫療工作得以長久持續並遍及山城與鄉里。公會連結與支持醫師們更彼此合作、共享經驗，共同打造更有品質、更有溫度、更讓人信任的南投醫療。」
衛生局長陳南松指出，南投醫界長期與縣府攜手推動公共衛生政策，包含基層醫療、長照、心理衛生、疫苗接種與疾病防治等，展現專業與醫療韌性，感謝每位醫師用專業與熱忱，讓南投的醫療網絡更完整，健康守護更有力。
衛生局將持續推動醫療資源均衡發展，強化原鄉與偏鄉的醫療照護服務，透過遠距、智慧醫療、巡迴醫療，並結合診所與醫院團隊推展居家醫療、社區安寧及眼科篩檢等多項服務，讓偏鄉也享有便捷醫療照護。縣府與醫療團隊將持續合作，共同打造友善、安全、有溫度的醫療環境，讓「健康南投」願景一步步實現。（照片記者謝雅情翻攝）
