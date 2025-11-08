醫師節慶祝大會 感謝醫療人員付出
第78屆醫師節慶祝大會，醫界齊聚一堂，表揚長年奉獻醫療服務的醫師與團隊。今年除了表彰傑出醫師，也肯定醫療影視作品對人醫精神的傳遞，也向每一位守護生命的醫者致敬。
「要頒發廣電類優勝作品，由大愛電視發表的，搶救生命的馬拉松。」
大愛電視節目，志為人醫守護愛，所製作的"搶救生命的馬拉松"，重現新生兒的出世帶來的感動，也描繪醫護人員在生死交關間奮力搶救的過程，展現醫者守護生命、不懈的精神。
大愛電視節目內容創作中心製作人 洪崇豪：「新生兒有時候出生很小，有的小的甚至不到1000公克，在他們出生的時候 非常地危急，那因為我們台灣現在的，少子化 所以不管是，醫護人員或是家長，其實面臨相當大的壓力，但是如何地 關關難過關關過，其實需要醫療團隊與家長，彼此的合作與信任。」
「邱泰源教授長年致力於，醫療品質提升與，醫療健康政策的推動。」
適逢第78屆醫師節慶祝大會，除了廣電醫療相關作品得獎外，今年最大獎"終身醫療奉獻獎"，由前衛福部部長邱泰源榮獲，因為他長期推動基層醫療與公共衛生政策，讓醫療更平等、更貼近民眾生活，總統賴清德也親自遞上獎盃。
總統 賴清德：「感謝我們醫界一年365天，全年無休在全台灣各地，守護民眾的健康，平常的時候是健康的守護神，我在這裡為大家，給一個熱烈掌聲，謝謝你們 謝謝。」
一場典禮，不只是表揚，更是向每一位堅守崗位的醫師致敬，未來繼續守護國人健康。
