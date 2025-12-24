醫師精神疾病風險高出常人4倍 憂鬱症發生率達30%

重症醫師黃軒在社群平台發文指出，醫師罹患精神疾病的風險明顯高於一般族群，其中憂鬱症發生率約為20%至30%，住院醫師更高達30%至40%，相當於一般成年人的2至4倍。

醫師罹患精神疾病的風險明顯高於一般族群，其中憂鬱症發生率約為20%至30%。（圖／Photo AC）

黃軒表示，有媒體記者詢問「醫生也會有精神疾病嗎」，他回應不只是會，而且風險比一般人更高。他指出，許多人以為醫生懂醫學就比較不會有精神疾病，但在真實世界裡，風險來自於醫生們每天站的位置。

根據黃軒引述的數據，醫師族群在多種精神疾病的發生率都明顯偏高。焦慮症狀盛行率約25%至35%，明顯高於年齡、教育程度相近的一般專業族群。睡眠障礙方面，醫師有50%至70%存在慢性睡眠問題，一般成年人僅約20%至30%，夜班、值班、輪班會直接打亂褪黑激素節律與情緒調控中樞。

廣告 廣告

睡眠被系統性破壞，長期輪班與睡眠剝奪本身就是憂鬱症的獨立危險因子。（圖／Photo AC）

黃軒特別提到，創傷後壓力症候群（PTSD）在急診醫師、重症醫師、外科醫師身上尤為明顯，盛行率約10%至20%，一般族群約3%至4%。自殺風險方面，男性醫師自殺率約為一般男性1.4倍，女性醫師自殺率約為一般女性2至4倍，女性醫師是所有高教育職業中風險最高者之一。

針對醫師精神疾病風險特別高的原因，黃軒分析，這不是因為心理素質差，而是職業結構本身就在製造風險。他列舉四大因素，包括長期高壓且零容錯、每個決定都可能影響生死、錯誤後果巨大卻不允許情緒崩潰；睡眠被系統性破壞，長期輪班與睡眠剝奪本身就是憂鬱症的獨立危險因子。

創傷後壓力症候群（PTSD）在急診醫師、重症醫師、外科醫師身上尤為明顯。（示意圖／Pexels）

黃軒也指出，情緒被專業文化壓抑是重要因素，醫生被期待冷靜、理性、撐得住，導致延遲求助、隱性發病。此外，求助成本極高，醫師擔心被貼標籤、影響升遷、執照、同儕眼光，因此醫生不是比較少生病，而是比較晚被發現。

黃軒強調，醫生不是比較脆弱，而是長期暴露在高精神負荷環境，就像礦工比較容易得塵肺、消防員比較容易有PTSD，醫生的精神疾病是職業病的一種。他呼籲，醫生有精神疾病不是失職，忽視在職業高壓下醫生易患精神疾病風險，才是醫療系統真正的失職。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/北捷又出事！車廂扯假髮「男女肢體濺血衝突」

影/王義川率「立院八家將」大鬧立院！謝寒冰狠酸：出來給人笑的

北車隨機殺人催生小橘書改版 劉世芳：預算夠就編列更新版印刷