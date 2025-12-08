醫師累垮靠這招自救！丹田呼吸法重整自律神經，幫大腦重開機
現代人每天被工作、家庭、經濟壓力三重奏追著跑，累到身體亮紅燈早已不是新聞，甚至可能悄悄墊高罹癌風險。日本有醫師也曾深陷相同困境，門診永無止境的跑馬燈，壓力破表。
然而，他意外從古老的「丹田呼吸法」找回身心能量，不只調和自律神經，還能強化心臟、腸胃、呼吸系統，成為高壓族驅散疾病的無形力量，堪稱最省時的身心舒壓神器。
「丹田呼吸法」經典養生哲學，走過兩千年仍受用
「丹田呼吸法」不是什麼新潮流，而是走過2500多年、受釋迦牟尼修行啟發的古老方法。它對東方哲學、醫學，乃至印度瑜伽體系都有深遠影響，堪稱呼吸界的祖師級練法。
後來日本在平安時代，僧侶空海從中國帶回密教修行法門，丹田呼吸的概念也隨之落地生根。到了江戶時代，它更成為僧侶與武士鍛鍊精神、提升專注力的必修課。
近代最知名的推廣者，是在日本引入瑜伽思想的中村天風。他罹患當時被視為不治之症的肺結核，輾轉遠赴歐美求醫皆無果，卻在喜馬拉雅山學到丹田呼吸法後奇蹟好轉，使這項古法在日本廣為流傳。他，甚至形容這方法「不只治療萬病，更能統一心身、鍛鍊心靈」。
一天看診百人累到快倒下，醫師靠丹田呼吸找回健康身心
日本內科醫師石內裕人非常推薦將「丹田呼吸法」納入生活習慣，來平衡身心靈。他過去曾一天看診破百人、忙到深夜11點，差點被疲勞擊倒、身心俱疲。後來他將丹田呼吸法融入日常，沒想到竟成為重啟身心電力的「隱藏技能」，讓他逐漸找回精神穩定與活力。
接觸丹田呼吸法後，石內裕人醫師竟逐漸擺脫疲倦感，身心靈像重新開機。他解釋，在高壓下，人的呼吸會變淺，氧氣吸得少，細胞活性下降、血液循環變差，自律神經也跟著失衡。丹田呼吸法則透過深度呼吸，把氧氣循環全身，帶動代謝、舒緩神經，是最天然的「全身充電法」。
【丹田呼吸法的好處】
強化心血管系統：深度呼吸能提高血氧濃度，血液氧氣含量夠，心臟與血管自然更有活力，有助預防心肌梗塞、中風等心血管疾病。
鍛鍊腸胃：規律呼吸能讓腹腔壓力自然變化，幫助自律神經叢更穩定運作，讓胃酸分泌恢復節奏，改善胃脹、消化不良等不適，也能刺激腸道蠕動、減輕便秘。
強化呼吸系統：能提升肺部深層血流量，讓肺泡更有效地完成氣體交換，能提高肺部抗感染的能力，甚至有助改善氣喘症狀。
療癒心靈：焦慮常讓人呼吸淺短，甚至會不自覺屏住呼吸，使自律神經更加失衡。丹田呼吸法能讓副交感神經運作，讓心情回到平靜、紓壓。
丹田呼吸法怎麼做？簡單5步驟舒壓、調整自律神經
隨著現代人更重視「身心同步健康」，丹田呼吸法再度受到專家關注。石內裕人醫師分享最實用的入門技巧，只要邊想像氧氣在體內循環、重複5～10次，就能感覺身體逐漸暖起來、心情沉靜，非常適合在緊繃時刻練習。
調整姿勢：練習時，先讓身體回到最自然的姿態，脊背向上延展、肩膀放鬆。
留意百會穴：想著頭頂正中央的百會穴，想像空氣從這裡流入體內。
深深呼吸：5秒深呼吸。吸氣時，從鼻端緩慢而深地吸入空氣，想像吸入的空氣聚集丹田處，約在肚臍下方3、4根手指寬度的距離。
慢慢吐氣：透過口腔將氣息緩緩送出，約持續十秒。
收緊肛門：氣息完全排空後，輕輕收緊肛門，再慢慢放鬆。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
給錢也不吃！治病20年心臟醫點名「這9樣危險食物」他絕不碰 咖啡不能這樣喝！營養師推「血壓血糖雙降」1週菜單跟著吃就對
其他人也在看
多走路年省7千元醫藥費！83歲博士走出4大奇蹟防胖又防失智
「人生或許可以不走路，但我毫不猶豫地選擇『散步的人生』。」日本83歲保健學博士、抗老鍛鍊專家石田良惠，即便年過八旬，仍活躍於寫作與公開演講等多項工作。他充沛的元...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
大水後泥濘覆蓋醫療設備 印尼傳染病例增
亞洲洪災受創最嚴重的國家當屬印尼 災區基礎建設 尤其是道路橋樑毀損嚴重 物資難以進入 現在已經出現傳染病蔓延 醫院卻完全失去功能的窘境 重災區亞齊的塔米昂 只有一間醫院 洪水來襲時 護理師想搶救重...大愛電視 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
CP值當道！台大兒科醫師真心告白：重症救命新血5年減半，誰還願意徹夜守護孩子？
全台灣醫院都缺兒科住院醫師，連台大醫院都需要拍影片幫助徵才。當「CP值」成為醫學生選科的唯一考量，該影片中的小兒遺傳科主治醫師蔡孟儒、小兒內分泌科總醫師葉晉銘感慨至深，他們希望現在的醫學生可以問問自己3個問題。 2016年選科時，台大醫院小兒遺傳科主治醫師蔡孟儒毫不猶豫選了當時超搶手的兒科。有時寶寶血氧忽然掉很低，她跟總醫師徹夜未眠守著，主治醫師也會趕回來幫忙，大家想盡辦法把血氧拉回來；等到寶寶順利出院，還會幫忙辦慶生會。 當時沒有工時保障，值班天數多且隔天要繼續上班，很需要義不容辭的團隊情誼。蔡孟儒在台大雲林分院值班時，每個月有4～6天，加護病房、一般病房、急診、產房只有她一個兒科醫師。連續遇到狀況不好的早產兒出生、產婦忽然命危，最高紀錄同時有4、5個兒科學長姐半夜被醫院call回，沒有酬勞，大家只希望把小孩照顧好。 全台灣各大醫院的兒科住院醫師缺額，已經連續6年招不滿，許多醫學生老早就不考慮兒科。台大醫院小兒內分泌科總醫師葉晉銘觀察，以前是去過臨床才會比較確定選科，現在資訊發達，8成醫學生畢業前就聽太多「CP值」至上的論調，每個人都能對兒科來幾句時下最流行的酸言酸語。在這種氛圍下，康健雜誌 ・ 16 小時前 ・ 1
糖腎共病不再無解 聯新國際「三控」助病友逆轉助腎
好醫師新聞網記者邱秉維／桃園報導 圖：林盈光副院長／聯新國際醫院提供 糖尿病與慢性腎臟病共病已成台灣洗腎人口攀升的重要關鍵。63歲林女士飽受糖尿病、高血壓與第三期慢性腎臟病之三重夾好醫師新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
梅爾茨結束訪以之行：沒多少人知道他是誰
德國總理梅爾茨對以色列進行了首次正式訪問，事實上，德國在中東無法推動任何政治議程，最多向巴勒斯坦人提供財政支持。這意味著，一旦特朗普的計劃啟動，「誰來出資」的答案之一就是德國。德國之聲 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
肚臍疝氣勿輕忽 醫教兩招自我檢查與就醫時機
41歲女性術後發現肚臍周圍突起且伴隨疼痛，前往台北慈濟醫院一般外科求診，經陳昱天醫師臨床觸診後，確診為手術切口造成的肚臍疝氣，並安排腹腔鏡修補手術治療。術後疼痛明顯改善，徐女士隔日順利出院，且因事先完成修補，降低孕期腹壓上升導致疝氣惡化的風險，現已順利懷孕。 陳昱天表示，肚臍為腹壁較薄弱的部位，若先天筋膜閉合不全，或因後天反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期及多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等使腹壓升高，都可能形成肚臍疝氣。文獻顯示，成人中約有20%至50%可能出現輕微肚臍疝氣，女性發生率略高於男性，約為3：1。常見症狀包含肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時處理，嚴重時恐導致腸阻塞、腸段缺血甚至敗血症。 診斷上以觸診為主，必要時搭配超音波或電腦斷層判定。傳統手術需在患處切開約10公分傷口，修補缺口並覆蓋人工網膜。腹腔鏡手術則透過一個約1公分傷口及2個0.3至0.5公分小孔完成修補，傷口範圍較小、術後疼痛較輕，感染風險也降低。陳昱天醫師指出，只要人工網膜覆蓋完整，無論傳統或微創方式，都能有效改善疝氣，復發率極低。 陳昱天提醒，民眾可透過站立或腹部用力時觀察肚臍是否明顯凸出，自我初步檢查。若平常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 33
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 48
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 32
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 1
重大發現！「1事」降低45%失智風險：現在開始就有用
失智症議題為人關注。運動與健康呈強正相關，從心腦血管、代謝、認知、癌症輔助療效，特別在失智症預防上，運動被視為降低風險的生活型態方式。今年甫出爐的研究發現，中年運動能有效預防失智症，晚年運動更有效。「因此，運動防失智，永遠不會太晚，現在開始就有效！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」 醫：3習慣是頭號殺手
癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48