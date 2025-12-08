現代人每天被工作、家庭、經濟壓力三重奏追著跑，累到身體亮紅燈早已不是新聞，甚至可能悄悄墊高罹癌風險。日本有醫師也曾深陷相同困境，門診永無止境的跑馬燈，壓力破表。

然而，他意外從古老的「丹田呼吸法」找回身心能量，不只調和自律神經，還能強化心臟、腸胃、呼吸系統，成為高壓族驅散疾病的無形力量，堪稱最省時的身心舒壓神器。

「丹田呼吸法」經典養生哲學，走過兩千年仍受用

「丹田呼吸法」不是什麼新潮流，而是走過2500多年、受釋迦牟尼修行啟發的古老方法。它對東方哲學、醫學，乃至印度瑜伽體系都有深遠影響，堪稱呼吸界的祖師級練法。

廣告 廣告

後來日本在平安時代，僧侶空海從中國帶回密教修行法門，丹田呼吸的概念也隨之落地生根。到了江戶時代，它更成為僧侶與武士鍛鍊精神、提升專注力的必修課。

近代最知名的推廣者，是在日本引入瑜伽思想的中村天風。他罹患當時被視為不治之症的肺結核，輾轉遠赴歐美求醫皆無果，卻在喜馬拉雅山學到丹田呼吸法後奇蹟好轉，使這項古法在日本廣為流傳。他，甚至形容這方法「不只治療萬病，更能統一心身、鍛鍊心靈」。

一天看診百人累到快倒下，醫師靠丹田呼吸找回健康身心

日本內科醫師石內裕人非常推薦將「丹田呼吸法」納入生活習慣，來平衡身心靈。他過去曾一天看診破百人、忙到深夜11點，差點被疲勞擊倒、身心俱疲。後來他將丹田呼吸法融入日常，沒想到竟成為重啟身心電力的「隱藏技能」，讓他逐漸找回精神穩定與活力。

接觸丹田呼吸法後，石內裕人醫師竟逐漸擺脫疲倦感，身心靈像重新開機。他解釋，在高壓下，人的呼吸會變淺，氧氣吸得少，細胞活性下降、血液循環變差，自律神經也跟著失衡。丹田呼吸法則透過深度呼吸，把氧氣循環全身，帶動代謝、舒緩神經，是最天然的「全身充電法」。

【丹田呼吸法的好處】

強化心血管系統：深度呼吸能提高血氧濃度，血液氧氣含量夠，心臟與血管自然更有活力，有助預防心肌梗塞、中風等心血管疾病。

鍛鍊腸胃：規律呼吸能讓腹腔壓力自然變化，幫助自律神經叢更穩定運作，讓胃酸分泌恢復節奏，改善胃脹、消化不良等不適，也能刺激腸道蠕動、減輕便秘。

強化呼吸系統：能提升肺部深層血流量，讓肺泡更有效地完成氣體交換，能提高肺部抗感染的能力，甚至有助改善氣喘症狀。

療癒心靈：焦慮常讓人呼吸淺短，甚至會不自覺屏住呼吸，使自律神經更加失衡。丹田呼吸法能讓副交感神經運作，讓心情回到平靜、紓壓。

丹田呼吸法怎麼做？簡單5步驟舒壓、調整自律神經

隨著現代人更重視「身心同步健康」，丹田呼吸法再度受到專家關注。石內裕人醫師分享最實用的入門技巧，只要邊想像氧氣在體內循環、重複5～10次，就能感覺身體逐漸暖起來、心情沉靜，非常適合在緊繃時刻練習。

調整姿勢：練習時，先讓身體回到最自然的姿態，脊背向上延展、肩膀放鬆。 留意百會穴：想著頭頂正中央的百會穴，想像空氣從這裡流入體內。 深深呼吸：5秒深呼吸。吸氣時，從鼻端緩慢而深地吸入空氣，想像吸入的空氣聚集丹田處，約在肚臍下方3、4根手指寬度的距離。 慢慢吐氣：透過口腔將氣息緩緩送出，約持續十秒。 收緊肛門：氣息完全排空後，輕輕收緊肛門，再慢慢放鬆。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

給錢也不吃！治病20年心臟醫點名「這9樣危險食物」他絕不碰 咖啡不能這樣喝！營養師推「血壓血糖雙降」1週菜單跟著吃就對





原文引自：醫師累垮靠這招自救！丹田呼吸法重整自律神經，幫大腦重開機