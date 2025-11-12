醫師組團開船跨海看診，為離島醫療補上缺口【獨立特派員】
離島醫療貧脊 居民長年忍痛
澎湖七美鄉的衛生所，是當地居民唯一的醫療機構。衛生所主任黃彥文指出，不論是慢性病的藥物需求、急性症狀，甚至急重症，都必須由駐地醫師第一線處理。然而，七美衛生所長年面臨專科醫師的短缺問題，且駐地醫師多為公費生，服務期滿後便會輪替他處，導致人員流動頻繁。他說明，目前兩位駐地醫師必須「365天在這裡交互蹲跳」承擔所有醫療責任。骨科醫師李森仁表示，離島難以維持專科醫師的長期駐點。當地護理師賴小姐也提到，服務人員流動快，讓居民難以適應，也影響醫病間信任感的建立。
缺乏專科醫師的困境，使居民健康需求無法即時獲得滿足。七美鄉長呂啟俊舉例，島上沒有骨科，許多飽受疼痛困擾的居民只能忍耐，直到確定有骨科醫師來支援時才會前來看診。
一名七美居民也分享，他曾因懷孕不適，在島上因缺乏婦產科而被誤診，最終只能自行搭機回台灣本島就醫和產檢，吃了不少苦頭。澎湖衛生局局長陳淑娟提到，過去許多誤診案例導致居民對醫師缺乏信任，而現在透過高知名度的專科醫師診斷，居民的信心得以重建。
釣遊並醫療 專科資源引進七美
「釣遊並醫療」計畫的緣起，可追溯至九年前台南市醫師公會的一次旅遊活動。當時，台南市醫師公會骨科醫師李森仁與陳淑娟在一場早餐會上，談及離島醫療資源困境。李森仁因熱愛釣魚，經常自駕船隻在澎湖附近活動，他因此提出結合「釣魚、旅遊與醫療服務」的構想，並命名為「釣遊並醫療」，獲得陳淑娟大力支持。
於是一群熱愛旅遊的專科醫師，利用週末兩天一夜的行程，自駕船隻前往七美、望安等離島。在享受美景和海洋休憩的同時，為當地提供急需的專科醫療支援。李森仁自掏腰包購買遊艇，並命名為「東仁9號」，專門執行這項跨海醫療任務。不過，每一次航行都充滿變數，不僅要面對多變的天氣，連船隻機械故障也可能臨時打亂計畫。
專科醫師補位 解決民眾久病問題
「釣遊並醫療」團隊的到來，有效填補了離島專科醫療的空缺。黃彥文表示，他們會根據島上的醫療需求，提出骨科、復健科、眼科、婦產科等科別的支援申請，而團隊就會調度醫師前來。
在支援的週末，候診區總是坐滿了人，許多居民為了看專科醫師，甚至會提前半個月就將時間空下來。七美居民表示，他們都會特別關注哪個專科醫師會前來會診，這已經是島民生活中特別在乎的資訊 。李森仁是固定支援的醫師之一，賴護理師說，有許多民眾飽受酸痛困擾，都是李醫師的「鐵粉」。
七美鄉長呂啟俊說，專科醫師的到來，讓許多類似「隱藏性病患」的久病居民得以看診。耳鼻喉科醫師張乃元第一次到七美支援時，也特別耐心處理緊張的孩童病患。
陳淑娟肯定，透過醫師們開船過海的行動，七美的鄉親不再只有家庭醫師照顧，也開始享有專科醫師制度。
自帶器材藥物 提供更高品質服務
為了提供更好的醫療品質，專科醫師們不僅親自出診，還會自備離島缺乏的藥物和醫療器材。李森仁在每次出團前，都會從自己的台南診所準備離島較為缺乏的藥物。他說，離島能使用的藥物很有限，因此他會多帶一些藥效較強且持久的藥物，以提供居民更好的療效。一名七美居民對此表示感激，提到只有李醫師才能直接進行專業的注射治療，而駐診醫師只能給予止痛藥 。
除了藥物，張乃元也會自備頭盔和檢耳鏡等設備，以便為病患進行更詳細的檢查。雖然近年七美衛生所已引進許多醫療設備，但專業設備仍需專科醫師才能充分發揮功能。
專科醫師的到來，不僅提供門診服務，還能進行簡單的手術 。李森仁提到，他會執行扳機指、腕隧道或腫瘤切除等小型手術，為居民解決問題，讓他們不必每次都大費周章跑回台灣本島。這項醫療行動，屬於健保署提升偏鄉離島醫療品質的「IDS」制度一環，因此民眾看診不需支付掛號費。
跨科會診合作 釐清病因助轉診
儘管專科醫師帶來寶貴的資源，但在地護理師和支援醫師仍需克服挑戰。賴護理師說明，由於衛生所的電腦設備和醫師們平常使用的不同，因此他們必須特別忙碌，協助醫師熟悉操作流程，隨時提供支援。此外，衛生所的藥物和可用資源有限，有時專科醫師習慣使用的藥物或用品缺乏，只能以其他替代方式解決問題。
專科醫師間的合作，是離島醫療的一大亮點。例如，一位居民因頸部有腫塊前來求診耳鼻喉科，張乃元擔心病況不單純，便與現場其他醫師會診。其中，麻醉科醫師蘇翔和急診醫師符凌斌也加入診斷。最終，他們透過內視鏡和超音波檢查，更明確地釐清病因，確認居民的鼻咽部無礙，但有腫瘤疑慮。
張乃元表示，專科醫師的診斷能避免島民延誤就醫，確保病患能在第一時間被轉介至正確的醫療資源 。陳淑娟強調，麻醉科醫師是稀缺資源，他們的加入對開刀助益甚大 。
策略聯盟擴大 實踐健康平等
「釣遊並醫療」團隊即將邁入第十年，澎湖縣衛生局特別頒發感謝狀，肯定他們的貢獻。李森仁期許未來能將這份經驗帶到蘭嶼和綠島等其他離島。陳淑娟說，未來將進一步進行「策略聯盟」，納入更多願意協助二、三級離島的醫療院所 。
健康平權是離島偏鄉醫療的重要課題。台灣面臨人口老化，如何使偏鄉醫療更健全，需要相關單位持續挹注與關注。釣遊並醫療團隊的跨海支援行動，不僅為離島帶來熱心的專科醫師，更藉由專科制度的建立，使離島居民的健康權益進一步提升，逐步落實「健康平等」的目標。
