醫師自己都不吃！減重名醫揭「3類地雷食物」超傷身 手搖飲、熱狗都中鏢

陳威龍指出，醫師從來不吃3種食物，分別是油炸食物、含糖飲料及加工肉類。（示意圖／photoAC）

不少民眾會透過吃炸雞、烤香腸，再買杯手搖飲來紓壓，但初日診所減重專科醫師陳威龍示警，這些食物其實是醫師會避開的3大飲食陷阱，長期攝取恐增加肥胖、糖尿病、心血管疾病甚至癌症風險，「醫生不吃，不是因為它不好吃，而是對健康的影響太大！」

陳威龍上傳影片分享，醫師從來不吃3類食物，分別是油炸食物、含糖飲料、加工肉類。首先，油炸食物包括炸雞、薯條、鹹酥雞等等，有研究指出，經常食用這類食物，與罹患心血管疾病、第二型糖尿病等風險成正相關，原因在於油炸過程會使油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質，長期攝取與高血壓、血脂異常、代謝風險也呈正相關。

廣告 廣告

陳威龍提到，像是手搖飲、汽水等含糖飲料，往往1杯就超過1天的建議糖分攝取量，含糖飲料與體重增加有正相關，肥胖又會提高至少13種癌症的風險，且美國一項大型追蹤研究發現，每天喝2杯以上含糖飲料，會直接提升肥胖、癌症相關風險，而長期高糖也會讓體重變重，提高罹患第二型糖尿病及心血管疾病的機率。

陳威龍指出，香腸、熱狗、培根等加工肉類，是世界衛生組織列出的「第一類致癌食物」，每天只要多吃50克的加工肉，約1根熱狗，罹患大腸癌的風險增加18%，這是因為加工肉中所添加的亞硝酸鹽，在體內可形成多種致癌物質，這些化學物被認為是加工肉致癌的機轉之一，加上煙燻及高溫烹調過程中產生的化學物質，均會對腸胃道造成長期負擔。

陳威龍強調，醫生不吃，不是因為它不好吃，而是對健康的影響太大，因此如果想要讓自己更健康，建議從減少這3類食物開始。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣

砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼

「小孩哥」坐地鐵上學睡過23站！醒來人在機場 校方笑：還不知自己上熱搜