醫師自救實證：4種澱粉成功逆轉糖尿病前期！醫揭高血糖元凶
當你聽到「血糖偏高」，是否立刻聯想到「少吃澱粉」？其實，控制血糖不等於極端忌口。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健親身經歷糖尿病前期，並用科學飲食方式成功逆轉血糖，關鍵就在碳水循環與4種澱粉。
空腹血糖107！醫師驚覺糖尿病前期
蕭捷健醫師在臉書分享，父母都有糖尿病體質，自己以前在當住院醫師時期，曾發現空腹血糖飆到107mg/dL，當時正值年輕力壯，平時也不喝含糖飲料、體型正常，卻驚覺自己竟已踏入糖尿病前期的警戒線。他進一步深入研究，發現高血糖不只是吃出來的！
蕭捷健醫師解釋，血糖失控的背後，往往是胰島素的功能出了問題。胰島素就像是血糖的交通警察，負責指引血糖進入肌肉細胞轉換為能量，但當胰島素作用變差，血糖無法被有效利用，就容易在體內轉換成脂肪囤積起來。因此，有時候就算沒有暴飲暴食，血糖一樣可能飆高。
控制血糖不用斷醣！「碳水循環」吃法有效
面對這樣的情況，他並未選擇極端手段，而是採用「碳水循環飲食法」，來幫助身體重新學會有效調節血糖。蕭捷健醫師說，這套方法的重點，不是完全戒掉碳水化合物，而是調整攝取的時機與種類。具體做法如下：
白天吃碳水、晚上低碳：在早餐與午餐正常攝取碳水化合物，例如糙米、五穀飯、地瓜、燕麥等，補充身體所需的能量；晚餐則轉為以蛋白質與大量蔬菜為主的低碳餐，幫助血糖平穩下降。
4種低GI澱粉 吃了不飆糖
若在低碳飲食中仍想攝取一點澱粉，他會選擇以下4種升糖指數（GI值）低、幾乎不影響血糖波動的碳水化合物：
豆類（綠豆、紅豆、鷹嘴豆）：這些豆類的GI值約為糙米的一半，含有豐富膳食纖維，有助於減緩血糖上升速度。
綠豆冬粉：是很好的替代主食選擇，尤其在想吃麵食時，可取代傳統麵條或米粉。
牛蒡：富含「菊苣纖維」，除了幫助穩定血糖，還能促進腸道益菌生長。
蓮藕：屬於消化速度慢的澱粉類食物，不僅有飽足感，也能讓血糖緩慢、穩定上升。
蕭捷健醫師強調，飲食的目標不是要把碳水「戒掉」，而是引導血糖進入該去的地方，也就是讓身體學會「好好利用血糖」；透過合理安排碳水攝取時間與種類，讓能量供應與血糖調節達到平衡。
他也提醒，如果本身有在服用血糖藥物或使用胰島素，調整飲食方式前，務必要先與專業醫師討論；同時建議搭配血糖監測，觀察每種飲食對自己血糖的實際影響，才能找到最適合自己的飲食節奏。
