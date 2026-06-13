醫師自曝以為吃素很健康！ 一驗竟「鐵庫存見底」健檢千萬別漏這4項
吃素不代表身體就健康。長期茹素的西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸表示，曾以為自己很健康，但抽血竟發現，體內的鐵蛋白庫存幾乎見底，維生素B12也僅在及格邊緣。因此提醒，吃素者健檢時，可以加驗「維生素B12與同半胱胺酸」、「鐵蛋白」、「鋅」及「維生素D」這4大關鍵項目，了解身體缺什麼，才能避免盲目進補。
邱筱宸坦言，她曾自信滿滿地認為自己飲食清淡、身體健康，幾年前準備懷第一胎時，沒想到一抽血才驚覺，體內的鐵蛋白及維生素B12不足。因此，她現在面對素食族群都會特別強調，與其盲目進補，不如透過精準健檢揪出缺口。以下是素食者健檢不可忽略的關鍵指標：
關鍵一：維生素B12與同半胱胺酸（心血管隱形殺手）
維生素B12主要存在於動物性食物中，素食者若無固定補充，臨床上極易缺乏。這時，必須檢測一個關鍵指標：「同半胱胺酸 (Homocysteine)」。
邱筱宸指出，同半胱胺酸像是身體代謝過程中的「代謝廢物」。當體內的B12或葉酸不足時，它無法被正常轉化掉，就會開始堆積在血液中。高濃度的同半胱胺酸，已被證實是心血管疾病、腦中風及神經退化疾病的「獨立危險因子」。
關鍵二：鐵蛋白 Ferritin（身體的鐵質存款）
一般驗血只看血紅素，邱筱宸形容，這代表的是「目前錢包裡的現金夠不夠用」，但從預防醫學的角度，更在乎的是「銀行存款夠不夠」，而「鐵蛋白」就是身體的「鐵質倉庫」。
素食者攝取的植物性鐵，吸收效率較差且易受飲食成分影響。很多時候「倉庫已經空了」（鐵蛋白低下），但因為早期還沒出現貧血症狀，患者往往不自覺。等到血紅素出現紅字、確診貧血時，通常代表身體缺鐵已經持續很長一段時間了。因此，檢測鐵蛋白能提早揪出隱性缺鐵危機。
關鍵三：鋅與維生素D（免疫與修復的基石）
關於鋅 (Zn)：植物性飲食中富含「植酸 (Phytate)」，容易與鋅結合，進而降低腸道對鋅的吸收率。長期缺鋅不只會影響免疫力，更與皮膚修復能力、味覺敏感度及生殖系統健康息息相關。
關於維生素D：雖然這是全球性的普遍缺乏問題，但素食者受限於飲食來源，更容易出現數值低下的情況。它對於維持骨質密度與免疫調節至關重要，建議透過血液檢測來決定是否需要額外補充。
精準補充勝過盲目進補
最後，邱筱宸強調，所謂的「科學素食」並不是要大家吞下一堆營養補品，畢竟補過量對身體也有危害。正確的做法是，利用抽血健檢先看看身體真正缺什麼，再準確地給予身體最需要的支持，精準補充絕對比盲目進補來得更安心、更有效。
◎ 圖片來源／翻攝自邱筱宸臉書
◎ 資料來源／邱筱宸醫師
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