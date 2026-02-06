醫師自爆28歲「勃起障礙」 免用藥自救方法曝光

隨著年齡增長，男性性功能逐漸退化，幾乎成為無可避免的生理現象。（示意圖／翻攝自Pexel）





男性的勃起功能本來就是會隨著年齡增長，逐漸退化的正常現象，不過泌尿科醫師黃冠鈞卻自爆，在28歲的時候就發生過勃起功能障礙，也因為自己有過這段經歷，所以對病人的訴求更能夠感同身受。

黃冠鈞醫師在臉書影片上表示，這應該是男生最沮喪的時刻，28歲的時候就發生過勃起功能障礙，大概有1、2個月的時間很難勃起，後來回想當時真的壓力太大了。

黃冠鈞醫師說，當時他並沒有吃藥，靠著睡眠、泡湯，讓自己血液循環好一點，心理壓力也慢慢減少之後，就慢慢恢復正常。

廣告 廣告

至於勃起功能障礙發生多久應該積極治療。黃冠鈞醫師建議，臨床上建議觀察3～6個月才需要就醫，但是實務上他會以對病人的生活造成怎樣的影響，他曾經遇過一個病人，發生勃起障礙2週卻導致快要分手了，所以就讓這個病人服用一些低劑量的壯陽藥。

勃起功能障礙發生的當下，女生應該要有什麼樣的反應。黃冠鈞醫師建議，這個時候就不要針對「性」來做過多的闡述，因為這樣只會讓男性更自責，此時「無聲勝有聲」。

更多東森新聞報導

3分鐘自測眼睛有沒有過勞 醫示警：符合2項就要注意

醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵

醫起看／陳宗彥驚傳腦溢血開刀 醫示警致命部位

